Fernanda Castillo saca el lado rudo en El Señor de los Cielos

MONTERREY.- Ponerse en los zapatos de Mónica Robles permite a Fernanda Castillo ser parte de una de las series más exitosas de Latinoamérica, El Señor de los Cielos, y de paso sacar ese lado cabrón que encanta al público, especialmente al femenino.

La actriz se emociona de que su personaje en la historia que protagoniza Rafael Amaya inspire a los televidentes a crear memes con sus frases que cada vez son más célebres.

No falta quien comparta en las diferentes redes sociales fotografías con la imagen de Fernanda caracterizada de Mónica Robles con palabras que, incluso, la misma actriz de 35 años gusta compartir en sus redes sociales con el #cabronascomomonicarobles.

"Me emociona mucho (ver los memes). La primera vez no sabía utilizar Vimeo (apps), me enseñó alguien en un aeropuerto. Me dijo '¿no has visto que la gente hace cosas con tus frases?'. Lo empecé a ver y me solté llorando", expresó Castillo.

"Me emocionó mucho pensar 'estoy haciendo algo que le da voz a la gente' porque si lo graban no es nada más porque suena chistoso, sino porque es algo que yo quisiera decir, en este tono y con los dos chasquidos (de dedos) del personaje. Se volvió un ícono".

La actriz no deja de sorprenderse por cómo el personaje se ha posicionado en la gente, incluso cuando no está al aire la serie, los memes siguen circulando.

"Más allá de lo que se dedica en la serie (al narco), lo que me encanta es que se ha vuelto un ícono de fortaleza de la mujer y de que la gente, ha de decir 'yo digo lo que quiero y a mí nada me para' porque al personaje nada lo para", señaló.

"Me siento muy honrada y cada vez que vuelvo a hacer a Mónica Robles tengo que ser mejor, más profunda, sacar mejores frases, todo tiene que ser más espectacular porque hay gente que está esperando los memes de este año".

Para ella es un elogio que la gente la tome como estandarte para decir lo que quiere.

"Sea lo que sea, yo ya no me hago responsable de lo que pongan", agregó entre risas.

Aunque la quinta temporada está en boga, la serie se puede retomar desde la tercera temporada a través de Telemundo Internacional.