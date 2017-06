Timbiriche vuelve con mucha emoción a los escenarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Benny, Sasha, Erik, Mariana, Diego y Alix están nuevamente Juntos para una reunión de Timbiriche.

Como parte de la celebración del 35 aniversario del surgimiento del grupo, los integrantes realizarán una gira por la República Mexicana, que comenzará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Ofrecerán dos conciertos más en el Coloso de Reforma, el 14 y 15 del mismo mes.

"Estamos muy emocionados de estar juntos, no hoy, sino desde hace tantos años. Y sentir que juntos estamos con ustedes (los medios) que son el puente entre nuestra música y lo queremos hecho durante tantos años y el público", dijo Sasha durante la conferencia de prensa.

Paulina Rubio, integrante original de la agrupación, no estará en la alineación presuntamente por cuestiones de agenda. Sin embargo, también se ha especulado que no llegaron a un acuerdo monetario con ella.

"Paulina está, no sé si entre Miami o España, pero no necesita invitación para estar en esta reunión. Es una semilla fundamental de Timbiriche y como hace 10 años (cuando celebraron sus 25 años y no estuvo) la vamos a extrañar profundamente.

"Su agenda no cuadraba con la fechas y cambiar el aniversario es difícil porque sucede cuando sucede, no cuando queremos que suceda", compartió Sasha.

Adelantaron que en la gira contemplan y desean que más artistas que formaron parte de Timbiriche tengan una participación especial. Incluso esperan que Miguel Bosé, quien fue su padrino, esté con ellos en alguna fecha.