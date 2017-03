Rita Moreno dará un charla en Orange County

Rita Moreno, la primera mujer latina en ganar un Oscar, ganadora además de dos premios Emmy, un Grammy y un Tony entre otros galardones, estará en Orange County platicando sobre su vida.

“Tengo muchos años, por eso tengo mucho que decir. Es una vida llena de risas, tristezas, amor, felicidad, hablaré de mi carrera y de lo más importante: mi familia, mi hija Fernanda Luisa y mis nietos,” dijo Moreno.

Su presentación será el 11 de marzo en auditorio del Musco Center for the Arts, de Chapman University, al preguntarle sobre esa experiencia de interactuar con la gente en una audiencia tan cercana, respondió “a mí me encanta esa cercanía, yo siempre soy la misma persona, les doy mi calor y amor al público, para mí eso no es difícil”.

Al indagar cuál es esa pregunta que más le hace el público, entre risas contestó: “Siempre me preguntan por qué me veo tan bien, quieren saber cuál es mi secreto… y les digo que mi cutis es caribeño”.

Nacida en Puerto Rico hace 85 años, se vino con su madre a Nueva York, experiencia que usó para conquistar el Oscar al interpretar Anita, en el musical, West Side Story, en 1961.

Señaló que también le preguntan por la longevidad de su carrera.

“Yo persevero, creo que eso me ha ayudado mucho en mi vida. En este tercer capítulo de mi vida me siento feliz, me despierto cantando. Mi carrera sigue andando y mi hija, es mi luz. Yo no me atrevo a quejarme de nada,” dijo.

Se esposo, Leonard Gordon murió hace 6 años, y afirmó que su existencia cambió completamente a partir de ese momento, de una manera muy positiva.

“Trabajo en el sitcom de Netflix ‘One day at the time’ donde interpreto a una abuela cubana que habla con acento. Tengo un disco producido por Emilio Estefan, donde canto en español, entre ellas, el tema “Preciosa” que es la canción de Puerto Rico, y hay otras canciones boniticas, hay hasta una canción española.

Le preguntamos a esta actriz, quien ha sido defensora de los derechos civiles en este país, sobre qué piensa y cómo ve a los Estados Unidos en este momento.

“Este país está en un terrible problema. Yo creo que este país se equivocó en colocar a una persona que está mentalmente incapacitada, no es un insulto, es una realidad. Estamos a la merced de alguien enfermo,” dijo.

Calificó la situación de espantosa y depresiva.

“Pero esto también es un llamado a la gente a despertar, creo que estábamos muy cómodos. Absolutamente, todo esto tiene que movilizarnos y unirnos para producir un cambio. Esas actitudes contra los inmigrantes. ‘Bad people’ cómo va a ser mala una madre de dos hijos… Yo no entiendo, me quedo asombrada, me deja boba,” expresó.

Además indicó que el problema que observa es qué no pasa con el resto de la administración.

Otro tema que indagamos es sobre Puerto Rico, que recientemente cumplió 100 años de haberse convertido en estado libre asociado de los Estados Unidos.

“Eso también es un problema. Le hemos hecho un terrible daño a esa isla… y Puerto Rico tampoco lo ha hecho bien por sí mismo: han realizado terribles negocios. No se pueden declarar en bancarrota y nadie sabe por qué. Mientras tanto la gente es la que está sufriendo terriblemente. Me siento muy triste por mi islita, porque la quiero mucho,” dijo.

Son muchos los temas que esta diva latina estará desarrollando en su presentación el Orange County, eventos que espera poder seguir realizando, de hecho acaba de terminar una gira de dos meses.

“Tengo charlas este tipo y todavía canto mi cabaret, porque me encanta interactuar con la audiencia, son personas que no conozco, pero lo disfruto. Sé que tengo historia entretenidas y tristes. Soy como un ‘Energizer Bunny,’ confesó.

Entre sus planes futuros pidió más de lo mismo.

“Quiero mantener mis relaciones con mi familia, que los amo. Me siento muy afortunada que ser una mujer de 85 años que siga con mi carrera. Es un privilegio y aprecio cada minuto de mi vida. Cuando me despierto todas las mañanas digo: todavía estoy aquí… y sonrío”.