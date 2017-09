NALEO convoca a votar, como muestra de civismo hispano

Más de una cuarta parte de ciudadanos en Estados Unidos no salen a votar, por ello, el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Latinos Electos y Designados Oficialmente, conocida por sus siglas en inglés como NALEO, estará ayudando a potenciales votantes a registrarse.

Esta actividad se realizará el 26 de septiembre, cuando se estará celebrando el Día Nacional de Registro de Votantes en toda la nación.

"Millones de votantes latinos no hicieron oír su voz en la elección presidencial del 2016, ya sea porque carecían de la información necesaria para votar, no supieron del plazo o no fueron debidamente registrados," dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO.

De acuerdo a esta organización, en el año 2016 había 27.3 mil votantes latinos elegibles para votar.

"No podemos permitir que eso vuelva a suceder, si queremos que la comunidad latina y nuestra democracia lleguen a realizar su pleno potencial político. Me siento orgulloso de trabajar junto a otras organizaciones para asegurar que los latinos, y todos los votantes elegibles, puedan ejercer su derecho a votar en el futuro," dijo.

Paso a paso

Otra organización que participa en este evento es Mi Familia Vota.

“Para nosotros el 26 de septiembre es un día especial, pero la realidad es que nosotros estamos registrando votantes todo el año,” dijo Ben Monterroso, director de esa organización.

De los 27.3 millones de electores latinos elegibles para votar, estimó que en las elecciones presidenciales sólo participaron 14 millones.

En cuanto a los ‘Dreamers’ informó que “quisiera pensar que tenemos posibilidades grandes para una legislación a su favor, ya que el presidente Trump irresponsablemente eliminó este programa, pero durante estos años no ha habido voluntad política,” indicó.

Monterroso señaló que seguirán luchando y que el compromiso es seguir registrado votantes.

Al preguntarle sobre la posibilidad que los soñadores sólo los hagan residentes legales, respondió que a veces se tiene que ir paso a paso.

“Separar familias no es una solución saludable. Buscamos una solución permanente y eso significa tener una reforma migratoria con camino a la ciudadanía,” dijo.

A llamar

NALEO tiene una línea telefónica bilingüe gratis 1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682) que está disponible para ayudar a nuevos votantes elegibles antes de las próximas elecciones locales y estatales.

Allí podrán responder preguntas sobre cualquier aspecto del proceso de inscripción electoral, desde los plazos y requisitos de registro, hasta las fechas de las elecciones, lugares de votación y más.

NALEO y otros grupos tendrán eventos en bibliotecas, universidades, organizaciones comunitarias y empresas que se asociaron en este esfuerzo para aumentar el número de estadounidenses que participan en esta democracia.

Durante todo el mes de septiembre se estarán duplicando esfuerzos para asegurar que los nuevos votantes elegibles tengan la información necesaria para registrarse a votar.

"Las elecciones locales tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la gente. Afectan nuestros parques, sistemas de tránsito, las escuelas a las que nuestros niños asisten, la policía y la protección contra incendios, así como los impuestos locales," dijo Judd Choate, Presidenta de la Asociación Nacional de Directores de Elecciones Estatales.