‘Donald Trump miente todos los días': Gael García Bernal

TORONTO.- Aunque no reveló donde radica actualmente, Gael García Bernal aseguró que decidió no quedarse a vivir en Estados Unidos por el ambiente político generado por Donald Trump.

"Yo decidí no vivir en EU. Si no visitan el país del norte, sí pueden hacerlo en México, y lo digo claramente: vayan a México.

"Somos un país más generoso, con una cultura más heterogénea, diversa, llena de contrastes; hay que verlo en los periódicos", expresó.

El actor mexicano participó en un coloquio organizado en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, donde lamentó que EEUU viva un retroceso por el discurso de odio de su actual presidente.

"Es vergonzoso lo que sucedió con los 'dreamers', con el programa DACA, que se los quitaron sólo porque existe un lado de la historia. Es descorazonador.

"Ahora asegura que el servicio social médico gratuito es malo y no se puede creer eso. Hay muchos intereses económicos y, lo cierto, es que este presidente les está mintiendo a todos. Miente todos los días", expresó el ganador del Globo de Oro por su trabajo en la serie Mozart in the Jungle.

Atribuyó al temor de la ciudadanía a que les quiten el seguro médico, y que por eso no hay huelgas ni protestas contra él.

También abordó el tema de la equidad de género y los derechos de las mujeres, el cual consideró que, aunque ha avanzado, ha sido lento.

"Me di cuenta que sí se ha avanzado en el tema, al menos de una forma cotidiana, cuando vi más hombres en el súper cargando a sus bebés con rebozos o esos inventos de los cuales no diré la marca.

"Yo cuando los cargo así, porque me sucede con mis hijos, me siento afortunado. Antes nadie lo pensaba. Bueno, mis abuelos ni lo consideraban, y ya, en muchas culturas lo ves: hombres cargando a bebés con rebozos", apuntó Gael, quien es papá de Lázaro y Libertad, y ex pareja de Dolores Fonzi.

El actor acudió al festival para presentar la cinta francesa If You Saw His Heart.