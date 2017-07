Pregúntale a la abogada

Queridos lectores:

El 15 de junio, el nuevo Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John F. Kelley, emitió un memorándum sobre los programas de acción diferida que fueron puestas en acción por medio de órdenes ejecutivas por el presidente Barack Obama.

En este memorándum, el secretario Kelly describe el propósito de una nueva orden ejecutiva emitida por el presidente Trump donde es importante notar que dice el presidente que el alivio de DACA continuará.

El Presidente Obama por medio de una acción ejecutiva en el 2012 creo DACA, el cual permite a niños que llegaron a los Estados Unidos como menores de edad y que reúnan ciertos requisitos el tener alivio de deportación y permiso para trabajar.

DACA continúa

El memorándum de Kelly y de Trump mantiene intacta y en pie la orden ejecutiva del 2012 del presidente Obama que creó DACA. Eso significa que las personas con este beneficio pueden continuar y renovarlo.

Aquellos que ahora son candidatos para obtener DACA por haber cumplido 15 años, o aquellos que siempre han sido candidatos pero no habían aplicado, pueden presentar una solicitud de DACA inicial.

Le cuento a la gente que conozco, que pudiera ser candidato para DACA, o aquellos que están preguntándose los riesgos de la renovación que por ahora el DACA sigue vigente.

He dicho por mucho tiempo que el im- pacto económico de remover DACA y el daño a la sociedad ser ía devastador.

Beneficiados

DACA ha cambiado la vida de casi un millón de jóvenes en los Estados Unidos. Las personas con DACA están obteniendo su educación, obteniendo títulos avanzados y universitarios, comprando carros y casas, obteniendo licencias profesionales y convirtiéndose en líderes en este país. Otro privilegio para los beneficiaros de DACA y que no todos saben es el permiso para viajar al extranjero.

Los beneficiarios pueden solicitar un permiso para reingresar a los Estados Unidos legalmente después de haber viajado al extranjero. El gobierno de los Estados Unidos otorga un permiso para reingresar al país legalmente por motivos de educación, empleo o cuestiones humanitarias. Mi oficina ha tramitado un sinnúmero de solicitudes que todas han sido aprobadas y todos los destinatarios han reingresado al país legalmente después de haber viajado sin ningún problema.

Una vez que el beneficiario de DACA ha entrado legalmente, este puede tomar ventaja de la ley “245 A” que dicta que una persona al haber ingresado legalmente, y que tenga una petición de un familiar cercano, ya sea con un conyugue ciudadano americano, puede ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos aunque esa persona haya estado ilegalmente por un tiempo.

En mi oficina, exitosamente hemos ayudado a muchos beneficiarios de DACA a cambiar su estatus legal y ajustar su estatus a una residencia permanente legal, después de haber viajado al extranjero con un permiso de reingreso legal y que se han casado con un ciudadano estadounidense.

REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE PARA DACA

• Ser menor de 31años antes del 15de junio de 2012.

• Entraste a los Estados Unidos antes de los 16años.

• Has vivido en EEUU desde el 15de junio del 2007.

• Actualmente sigues residiendo en el país.

• Estabas dentro de los Estados Unidos en junio 15 del 2012y debes permanecer físicamente al momento de tramitar tu solicitud de acción diferida.

•Entraste a los Estados Unidos sin inspección en la frontera estadounidense antes del 15de junio del 2012o tu estatus migratorio expiro antes del 15de junio del 2012.

•Debes actualmente ser estudiante, haberte graduado de la High School u obtenido un certificado de equivalencia de preparatoria o haber sido honorablemente despedido del ejército estadounidense.

•No puedes haber sido convicto de un delito grave o un delito menor de significancia o tres o más delitos menores y no ser un peligro a la seguridad nacional o publica de este país.