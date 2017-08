Entrenador Sergio Valdeolmillos defiende a jugador de baloncesto Gustavo Ayón

CIUDAD DE MÉXICO- Gustavo Ayón no se ha retirado de la Selección Mexicana de Basquetbol y no está descartado para futuras convocatorias, afirmó el entrenador Sergio Valdeolmillos.

El español aseguró que si el nombre del jugador no apareció en la convocatoria para la Americup 2017, en la que México debutará el 25 de agosto en Medellín, es porque antes platicó con él y así lo acordaron.

"Lo que quiero es proteger a Gustavo, a mí no me agrada demasiado al final ver comentarios que no vienen a cuento", expresó en referencia a las críticas que el nayarita ha recibido debido a sus ausencias con el combinado nacional.

"Gustavo es el mejor jugador de México y uno de los mejores jugadores interiores de Europa, entonces vamos a apoyarlo aunque sea por el bien de nuestro propio País", comentó Valdeolmillos.

El entrenador aclaró que Ayón optó por no jugar con la Selección hace un año debido a que no tenía contrato con ningún equipo y corría el riesgo de sufrir una lesión y quedar sin trabajo, lo cual es comprensible desde su punto de vista.

"No hay más historias, nadie se ha retirado de la selección", puntualizó.