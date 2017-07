Banda El Recodo apoya a músicos agradecidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho Lizárraga de El Recodo lo deja en claro: el que esté en la agrupación debe de tener la camiseta bien puesta.

Ante la salida de José Cruz Lizárraga, nieto de Don Cruz Lizárraga, quien se desempeñaba como trombonista, Poncho asegura que tienen una buena relación con su sobrino, quien ahora pertenece a La Explosiva Banda de Maza.

"¿Qué si lo apoyamos o no? Apoyamos a las personas sean familia o no familia, si tú tienes para bien acercarte a nosotros, vas a recibir el apoyo de la Banda el Recodo, pero no sólo de la banda, que somos nosotros, también de la oficina que se encarga de apoyar a los nuevos talentos.

"No estamos peleados con nadie, al contrario, estamos contentos y muy tranquilos de poder echarle la mano a los nuevos músicos que van surgiendo, obviamente que sean músicos agradecidos y respetuosos, porque tampoco vas a dar apoyo a la gente que no se lo merezca", aseguró Poncho, líder del conjunto.

El Recodo lanzó su nueva producción, titulada Ayer y Hoy, en donde presentan una selección de canciones tanto comerciales como otras instrumentales que consideran son las raíces del género de banda.

"No somos una agrupación que sólo busca colocar un sencillo y ya con eso ya te sientas la más grande del mundo, cuando es una falsedad completamente, para nosotros esto va más allá", agregó.

En 2018 El Recodo cumple 8 décadas de existencia, por lo que ya están planeando todas las cosas que harán para el festejo, como tocar en el Auditorio Nacional.

"Coincide con que es el centenario del natalicio de Don Cruz Lizárraga y por supuesto que estaremos haciendo algo para recordarlo", dijo Charly Pérez, vocalista.