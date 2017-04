El código de área 909 se está quedando sin números

El 909 se está quedando sin números de teléfono.

La Comisión de Servicios Públicos de California está intentando introducir un nuevo código de área para la región servida por el 909 - que incluye ciudades de Walnut a Yucaipa a lo largo de la autopista 10 - porque el número de prefijos disponibles se espera que se acaben en dos años, dijo el portavoz CPUC Constance Gordon en una declaración por correo electrónico.

El nuevo código de área - cuyo número de tres dígitos aún no se ha anunciado - se espera que su debut sea en septiembre de 2018 para evitar cualquier interrupción del servicio.

El nuevo código de área sería una "superposición", lo que significa que los actuales 909 titulares de código de área podrán mantener sus números, dijo Joe Cocke, planificador de áreas de alto nivel para la Administración del Plan de Numeración de América del Norte, la organización responsable de crear una nueva área de Códigos en los Estados Unidos y Canadá.

El proceso de superposición difiere del método de división geográfica, que el CPUC eligió cuando el código de área 909 fue colocado fuera de la región del código de área 714 en 1992. En décadas anteriores, 714 era el código de área para el Este y el Sur de Los Ángeles, Inland Empire, Orange y San Diego.

En una división geográfica, que también ocurrió cuando el condado de Riverside se interrumpió de los 909 para convertirse en el 951 en 2004, Cocke dijo, los números de teléfono existentes deben ser cambiados, lo que es difícil para los residentes y las empresas.

Cocke dijo que el método de superposición, que coloca el nuevo código de área dentro de una región de código de área existente, tiene más sentido económico.

"Tener que cambiar su código de área tiene un impacto negativo para los clientes residenciales y comerciales", dijo Cocke en una entrevista telefónica. "No es fácil tener una división geográfica. Con superposiciones, no terminas teniendo a nadie afectado negativamente ".

Judi Penman, presidente y CEO de la Cámara de Comercio del Área de San Bernardino, estuvo de acuerdo.

"Es mucho mejor así", dijo Penman en una entrevista telefónica. "Definitivamente es un inconveniente para las empresas cambiar sus números de teléfono".