De la Segunda Guerra Mundial a Spiderman, llega el cine espectáculo

Madrid.- Con la llegada del verano en el hemisferio norte, el cine espectáculo inunda las salas de todo el mundo con películas para todos los gustos como la esperadísima "Dunkirk", de Christoper Nolan, el "Spiderman" del joven Tom Holland o la tercera entrega de la ácida animación de "Despicable Me".

Las más tempraneras han sido "Transformers: The Last Knight", quinto capítulo de las aventuras de los camiones que se transforman en robots, y la tercera de Rayo McQueen y sus amigos, "Cars 3", una de las sagas más populares de la animación de Disney.

Tras el estreno de estos dos largometrajes, el listado de las que están por venir es largo y variado.

A finales de junio llegará otra destacada cinta de animación, destinada a los más pequeños y a los adultos sin prejuicios, "Despicable Me 3", de nuevo con los minions, esas divertidas y ocurrentes criaturas amarillas.

Pero será en julio cuando llegue la gran batería de grandes producciones, encabezadas por "War for the Planet of the Apes" y "Spiderman: Homecommig".

El espectáculo está asegurado con las nuevas aventuras de los simios y el renovado Spiderman, protagonizado por el joven Tom Holland (21 años), que ya hizo su debut como el hombre araña en una breve aparición en "Captain America: Civil War".

Y en su primer protagonista como Spiderman vuelve a estar acompañado por Robert Downey Jr, como Iron Man, además de Michael Keaton y Marisa Tomei.

Aunque sin duda el gran estreno de estos meses es "Dunkirk", la visión de Christopher Nolan de uno de los acontecimientos clave de la Segunda Guerra Mundial.

Una historia narrada desde tres puntos de vista y que incluye en su reparto a Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance e incluso a Harry Styles, cantante de One Direction.

"Atomic Blonde", un thriller con Charlize Theron, y otra de animación "The Emoji Movie", realizada en base a los populares emoticones de los mensajes de los teléfonos móviles, completan las películas más destacadas de julio.

En agosto llegará el cine de autor, como el de Sofia Coppola en "The Beguiled" -premio a la mejor dirección en Cannes-, o el del francés Luc Besson en "Valerian and the City of a Thousand Planets", con Dane DeHaan, Cara Delevingne y Clive Owen.

Será también el turno del regreso de Kathryn Bigelow tras "Zero Dark Thirty" (2012). La directora se centra en los más graves disturbios raciales de la historia de Estados Unidos, ocurridos en julio de 1967 en Detroit, donde las actuaciones policiales contra la población negra causaron 43 muertos.

Otro que vuelve al cine, en su caso tras una larga pausa dedicada a la televisión, es Steven Soderbergh con la comedia "Logan Lucky" y un interminable reparto: Riley Keough, Katherine Waterston, Adam Driver, Channing Tatum, Daniel Craig, Katie Holmes, Seth MacFarlane y Hilary Swank son algunos de sus nombres.

"Wind River", el segundo largometraje de Taylor Sheridan -guionista de "Sicario" o "Hell or High Water"-; la comedia "The Hitman's Bodyguard", con Ryan Reynolds y Salma Hayek, o "The Dark Tower", la versión del danés Nikolaj Arcel del superventas de Stephen King son otros de los filmes destacados de agosto.

Desde Latinoamérica las argentinas "La cordillera", con un plantel de lujo encabezado por Ricardo Darín y que cuenta con Érica Rivas, Daniel Giménez Cacho, Dolores Fonzi o Alfredo Castro, o la chilena "Johnny 100 pesos: 20 años y un día después", secuela de un éxito de 1993.

Un mes de agosto que se completará con el documental "Whose Streets?", documental aclamado en Sundance sobre los incidentes de Ferguson (Misuri) de 2014 después de que un policía blanco matara a Michael Brown, un joven negro.

En septiembre bajará un poco el nivel de estrenos y llegará el inicio de una nueva saga de amores juveniles, "Fallen", basada en los libros de Lauren Kate, y una de espías, "Unlocked", con Noomi Rapace como una agente de la CIA.

Habrá que esperar más para ver una de las películas del año, "Blade Runner 2049", que se estrenará en octubre, y aún más, hasta diciembre, para el octavo episodio de Star Wars, "The Last Jedi".