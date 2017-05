Santos se reforzará con sus seleccionados Sub 20

Santos reforzará su plantilla con los 5 seleccionados que se encuentran con la Sub 20, y que participarán en el Mundial de la especialidad.



"Me siento muy orgulloso del torneo en general porque considero que hay una aportación muy grande desde el área de fuerzas básicas, teniendo un tercio del equipo integrado por jugadores formados por nosotros, esto refleja la fortaleza, solidez y calidad de nuestro plantel, el trabajo que venimos generando en la formación integral del ser humano", declaró a CANCHA Alejandro Irarragorri, presidente del conjunto lagunero.



"Y aunado a esto, el tener 5 seleccionados en la Sub 20 a punto de participar en el Mundial es motivo de gran orgullo y lo que vamos a hacer es apuntalar el equipo con estos jóvenes".



Los jugadores de Santos que están en el Tri son los delantero Ronaldo Cisneros Morell y Eduardo Daniel Aguirre Lara, los volantes Carlos Uriel Antuna Romero, Kevin Raúl Lara Herrera y el portero Joel Raymundo García Chacón.



El directivo admitió que estos jóvenes son el futuro de Santos y espera que puedan conducirse con pies de plomo antes y después del certamen, porque sabe que hay varios en la mira de buscadores de talentos.



"Definitivamente buscamos formar a nuestros jugadores no solo como futbolistas si no como seres humanos, esperamos que tengan un nivel emocional y mental más alto que el promedio, es algo que saben (de la presencia de buscatalentos), son 5 jugadores muy destacados, ha habido un seguimiento particular sobre Antuna y Ronaldo Cisneros", mencionó.



"Y partimos de la máxima de que a nadie le podemos quitar lo que no les podemos dar, tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias y elegir la mejor opción para el jugador y su carrera".



Finalmente, Irarragorri dijo que están contentos con el trabajo del técnico José Manuel de la Torre, con el que no hay un contrato con fechas establecidas.



"No nos ponemos fechas, con contratos abiertos que se van construyendo con el tiempo y la voluntad del cuerpo técnico, y ellos están totalmente empatados con el club. Es un hombre de trabajo, apasionado, entregado y dedicado, estamos contentos con él", subrayó.