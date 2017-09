Anuncian presión a congresistas republicanos para aprobar Dream Act

Los Ángeles.- Activistas y sindicalistas de California anunciaron que desarrollarán acciones específicas para un grupo de congresistas republicanos del estado con vistas de presionarlos a votar a favor de la ley que permitiría la continuación legal en el país de los jóvenes soñadores.

Diana Colín, directora de Programas Cívicos de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), recordó que los legisladores regresaron a Washington D.C., por lo que es importante presionarlos para que aprueben el proyecto bipartidista conocido como "Dream Act" o "Ley de Sueño".

Colín pidió que se contactara a los legisladores para que se adhieran a una solicitud para que el proyecto de ley avance y también para que se pida al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, llevar el proyecto a votación ante este organismo.

Durante la rueda de prensa celebrada en la sede de la coalición, los participantes enfatizaron la importancia de la renovación de los permisos para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

"Hoy estamos recordando que faltan 10 días para la fecha de renovación del programa DACA para todos aquellos cuyo permiso expira antes del 5 de marzo del año próximo", dijo la activista.

Igualmente la campaña de apoyo, desarrollada por CHIRLA y la Mesa de California para la Reforma de Inmigración, solicitará que el "Dream Act" sea parte de un paquete legislativo que deba ser votado por los legisladores.

La campaña anunciada busca contactar específicamente a nueve legisladores republicanos de California "cuyos distritos no votaron por Donald Trump" y que por lo tanto son vulnerables en las próximas elecciones.

"Les estamos urgiendo para que representen a la gente de su distrito y hagan lo correcto apoyando a estos jóvenes en un camino a la ciudadanía", pidió Colín.

Además de las llamadas y mensajes, así como las visitas a las oficinas locales de los representantes, los participantes indicaron que ya hay en Washington D.C. una delegación de activistas que se dedicará a visitar sus oficinas -uno por uno- para pedir el apoyo a la medida.

También se realizarán campañas a través de las redes sociales, manifestaciones públicas en distintas ciudades y llamadas a los votantes para pedirles que presionen a sus legisladores.

Los congresistas republicanos objetivos de la campaña según una lista suministrada por CHIRLA son Paul Cook, Jeff Denham, Darrell Issa, Steve Knight, Devin Nunes, Ed Royce, David Valadao y Mimi Walters. También incluyeron en la lista al líder de la mayoría de la Cámara, Kevin McCarthy.

En la reunión de hoy, entre otros jóvenes, participó Melody Klingenfuss, una joven guatemalteca que fue traída a los nueve años a Estados Unidos y que creció "sin saber que era indocumentada".

"Aunque DACA me abrió puertas el Dream Act es una solución permanente que necesitamos apoyar con urgencia en los próximos 30 días", indicó la joven representante de la Red de Sueño de California.

De igual forma, Mayra, una joven mexicana de 23 años traída a Estados Unidos cuando tenía siete años, urgió a los legisladores a que aprueben el Acta de Sueño.

"No supe que era indocumentada hasta que entré a la preparatoria en mi último año y me asusté pues no sabía si podría ir a la universidad", testificó Mayra.

A través de DACA la joven pudo ingresar la Universidad y está a un semestre de graduarse, aunque, "no sé si podré y no sé qué va a pasar".