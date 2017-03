Leo, una promesa del L.A. Galaxy

Ser jugador profesional de un deporte es el sueño de muchos desde pequeños, pero pocos logran vivirlo en realidad. El jovén Leonardo Sepulveda de dieciseis años es uno de los afortunados en estar cumpliendo este sueño.

Este joven promesa sobresale en las divisiones inferiores del L.A. Galaxy y además en el equipo nacional juvenil de los Estados Unidos.

Leo como le gusta que lo llamen, empezo a jugar desde los cuatro años, inspirado por ver a su padre jugar al fútbol y desde entonces no ha parado su pasión de patear el balón. Sus padres le dijeron que si esto es lo quiere hacer lo apoyarían totalmente.

“Decidí hacer esto y mis padres me dijeron que me apoyarían cien por ciento” comenta el jugador sobre el apoyo de su familia.

Originario de Santa Ana y actual residente de Corona, Leo empezo jugando en ligas locales con Blues Youth Soccer Club, y después con el Empire Soccer Club. Fue durante un torneo jugando contra un equipo de la academia del Galaxy U-14, que un entrenador lo vio y luego lo invito a jugar para el equipo angelino.

Sepulveda actualmente es parte del equipo LA Galaxy U-16, organización responsable en la formación de futuros jugadores profesionales del equipo angelino y se desarrolla en la posición de defensor central. Durante la semana practica entre cuatro y cinco días por una hora y media a dos horas en el StuHub Center en Carson.

Todos los gastos para el jugador en la academia van por cuenta de la organización que es patrozinada por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos.

Para mantener su protagonismo en el equipo Leo no puede relajarse “Siempre me esfuerzo al cien por ciento, hay mucha competencia sana entre los jugadores, siempre hay alguien buscando ocupar tu lugar, intento jugar lo mejor que puedo”.

La presión lo motiva dice “he aprendido a lidiar con ella, la uso positivimante y evito el miedo, he jugado tantos partidos que la uso para esforzarme al máximo”.

Una ventaja de formar parte de la academia es que de vez en cuando jugadores del equipo titular del Galaxy imparten consejos a los jovenes futbolistas. Jugadores como Alan Gordon, Steven Gerrard, y Giovani dos Santos han sido algunos de los jugadores que les han dado pláticas.

Aunque todos los jugadores buscan ser titulares el grupo se mantiene unido fuera de la cancha “Todos somos una familia, tenemos mucha confianza entre nosotros, es practicamente mi segunda familia” dice Leo.

En abril 2016 el joven defensor obtuvo uno de sus más grandes logros en su corta carrera al ser convocado a el equipo nacional juvenil Sub-16 de los Estados Unidos que disputó un torneo en Europa.

“Estuve muy orgulloso de representar a mi país, es un honor representar el lugar donde he crecido y vivido” dijo Leo sobre su primer llamado.

Este año ya disputo un torneo con la escuadra juvenil nacional donde tuvo la responsabilidad de portar el gafete de capitán en el equipo. “Me gusto mucho la oportunidad de liderar a mi equipo del mejor modo posible.”

Las convocatorias con el equipo Sub-16 de los Estados Unidos le han dado la oportunidad de viajar a varios países del mundo como Italia, Francia, México, y Argentina. Disputando torneos donde enfrentaron a equipos nacionales de Inglaterra, Brasil, Rusia, Croacia entre otros.

El veinticinco de marzo volverá a formar parte de la escuadra nacional juvenil cuando participen en un torneo en Catar.

Además de toda su actividad futbolística Leo también ha tenido que seguir con sus estudios con clases ofrecidas en la academia y la ayuda de tutores, además de cursos en línea y espera graduarse en el 2019.

“El fútbol toma la mayor parte de mi tiempo, pero no me incomoda porque esto es lo que me gusta hacer” dijo Leo y añadio “pero encuentro tiempo para estar con mis amigos los fines de semana.”

Leo esta muy concentrado en lo que quiere lograr en el deporte que disfruta tanto “Me gusta todo lo que tiene que ver con el juego, siento algo especial al pisar el campo, y el anotar un gol es lo mas emocionante del mundo.”

Sus metas a corto plazo es mantener la titularidad en el Galaxy Sub-16 y ganar el campeonato, además de ser convocado al equipo reserva el Galaxy 2 y por último ganar el torneo a disputar con Estados Unidos Sub-16 en Catar.

Aunque es joven el sabe que es un ejemplo para otros que quieren lograr ser jugadores también. “Nunca se den por vencidos, concentrense en lo que quiere lograr, pueden tener malos partidos pero si en verdad quieren lograrlo lo harán, solo den todo su esfuerzo.”

Visorías para Los Angeles Galaxy Academy toman lugar en el StubHub Center durante diciembre y enero para jugadores nacidos en el 2006, 2007 y 2008. Para las fechas y más información visite www.lagalaxy.com/academy.

Leo Sepulveda

Edad: 16 años

Posición: Defensa

Equipo: LA Galaxy U-16

Jugador favorito: Sergio Ramos

Equipo favorito: Real Madrid

Pasatiempos: Andar en bicicleta y pasar tiempo con familia y amigos.

Comida favorita: Tamales y pozole

Metas: Mantener titularidad en Galaxy Sub-16, ser llamado a jugar con el Galaxy II en más ocasiones, y formar parte de la selección de Estados Unidos a disputar el Mundial Sub-17 en la India este año.

Persona que admira: Sus padres Monica Sepulveda y Aurelio Sepulveda

Otra profesión: Le gustaría ser abogado como su madre.