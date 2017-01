Tijuana marca el paso en Liga MX

Se avecina la cuarta jornada en la Liga MX con varios equipos buscando mantener el paso y otros tratando de enderezar el rumbo.

La jornada empieza el viernes cuando el líder de la competencia los Xolos de Tijuana reciba en el Estadio Caliente al Cruz Azul. El equipo canino vuelve a encontrarse al tope de la clasificación aunque empatado con otras cinco escuadras.

El equipo de Miguel “Piojo” Herrera viene de lograr tres puntos muy importantes de su visita a la casa de Chivas. A pesar de perder a su gran artillero, el goleador colombiano Dayro Moreno, el equipo fronterizo es el equipo que más ha anotado en el torneo junto con Monterrey ambos con siete goles.

Cruz Azul se encuentra ahora mismo en la onceava posición y una victoria ayudaría a la máquina a escalar a los primeros puestos del torneo.

La jornada sabatina incluye varios partidos interesantes, uno de ellos siendo el encuentro entre Pachuca y Toluca, dos equipos empatados con seis puntos y peleando el liderato, y ambos buscando recuperarse de una derrota en la jornada anterior.

El equipo escarlata viene de ser sorprendido en su renovado estadio por los Jaguares de Chiapas que los derrotaron 1-0. Pachuca mientras tanto sufrió su primera derrota en su visita a Aguascalientes perdiendo también por la minima diferencia ante el Necaxa.

Otro partido que llama la atención es América recibiendo la visita de Veracruz. Los de Coapa buscan sus primeros puntos del torneo después de comenzar con dos derrotas y encontrarse en el sotano de la clasificación.

El equipo de Ricardo Antonio La Volpe parece haber sido afectado por las bajas de Rubens Sambueza, Moises Muñoz, y Osvaldo Martínez.

Las derrotas del equipo azulcrema por el momento no inquietan a La Volpe "Como director técnico, la experiencia que tengo, verdaderamente los focos rojos no se me pasan por la cabeza, si una directiva tiene que tomar la decisión, que la tome.”

Veracruz es uno de los líderes del torneo y el equipo dirigido por Carlos Reynoso busca mantener el buen paso y alejarse de la zona del descenso.

Otros partidos que se juegan el sábado incluyen el Querétaro recibiendo la visita del Guadalajara, León visitando al Monterrey, los rojinegros del Atlas enfrentando a Monarcas Morelia.

Para el domingo hay los Pumas jugando en casa ante el Necaxa, Chiapas recibe al campeón actual los Tigres, y cierra la jornada el encuentro en Torreón entre el Santos Laguna y el Puebla.

Viernes

Club Tijuana vs Cruz Azul: 7:00pm

Sábado

Querétaro vs Guadalajara: 3:00pm

Monterrey vs León: 5:00pm

Atlas vs Monarcas: 5:00pm

Pachuca vs Toluca: 5:06pm

América vs Veracruz: 7:00p

Domingo

Pumas UNAM vs Necaxa: 10:00am

Chiapas vs Tigres UANL: 3:00pm

Santos Laguna vs Puebla: 4:00pm