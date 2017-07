Ex mundialista Norberto Huezo explica por qué un México-El Salvador es tan intenso

México y El Salvador se enfrentarán este domingo 9 de julio en San Diego en el arranque del Grupo C de la Copa Oro 2017, escribiendo un nuevo capítulo de rivalidad entre estas dos selecciones en Concacaf.

De hecho, a partir de los 90’s se atizó dentro de la cultura deportiva salvadoreña una frase que más que sentar un buen precedente fue la antesala a una maldición.

“Al Mundial no vamos pero a México le ganamos”, fue una campaña que nació acompañada de una victoria cuscatleca 2-1 sobre una selección azteca que en esos momentos era dirigida por el argentino César Luis Menotti.

“Si jugamos diez veces México nos gana nueve, pero eso no importa porque siempre se le quiere ganar al gigante de la Concacaf”, comenta el ex delantero de la selección salvadoreña en 1982, Mundial al que no asistió el cuadro Tricolor al ser eliminado en Honduras por los cuscatlecos.

Ahora convertido en cronista deportivo, Norberto “Pajarito” Huezo desglosa las razones del porqué son tan intensos los juegos entre México y esta selección centroamericana más allá de la amplia superioridad del cuadro azteca.

“El domingo México va a tomar la iniciativa. Quieren lavarse la cara por lo acontecido en la Copa Confederaciones. La crítica que están recibiendo y la motivación de estos jugadores para buscar un lugar en el equipo titular los hará más agresivos”, sentencia Huezo quien jugó para Monterrey en la temporada 77-78.

“El Salvador debe amarrar muy bien atrás y tratar de ser contundente en cada oportunidad que se le presente”, sostiene.

El Salvador es complicado: Carlos de Los Cobos

Ya en su momento, el ex entrenador de El Salvador, el mexicano Carlos de los Cobos, mencionaba que en su época de jugador, siempre se tuvo un cuidado especial cuando se enfrentaba al “Pulgarcito de América”.

“Siempre mencionábamos que era una aduana complicada, principalmente, por el espíritu combativo del jugador salvadoreño”, resume de los Cobos.

Pero el famoso “Pajarito” no cree que este equipo dirigido por el colombiano Eduardo Lara tenga muchas posibilidades de vencer al Tricolor en San Diego.

“Hemos retrocedido mucho en el fútbol. Ya nos superan los equipos del Caribe, sin mencionar a Costa Rica, Honduras y Panamá. Los jugadores aquí (en El Salvador) juegan bien un año y se creen figuras. En mi época habían más elementos talentosos incluyendo al ‘Mágico’ González”, agrega.

“También están llegando a la Liga Nacional jugadores sin fundamentación y en eso damos mucha ventaja”, agrega Huezo.

Otro detalle que llama la atención del ex mundialista es el llamado a este torneo del portero Benji Villalobos (Aguila) y el delantero Rodolfo Zelaya (Alianza), quienes fueron castigados al estar involucrados en el escándalo del arreglo de partidos en el 2013.

“En eso yo no estoy de acuerdo, porque son cosas que no se deben perdonar. No puedes jugar con la dignidad ni el respeto a la afición. Siguen jugando porque no se les ha comprobado nada, pero deberían ser castigados”, sostuvo Huezo.

“Pero ojo en esta Copa Oro no hay que perder de vista a Dennis Pineda, quien viene jugando bien en Portugal”, concluyó.