Cuatro empleados acusan a DaVita de ser despedidos por participar en una manifestación

Cuatro exempleados de la empresa DaVita, la cual ofrece cuidados renales, aseguran que fueron despedidos el miércoles 24 de mayo horas después de haber participado en una manifestación en el Capitolio en apoyo a una propuesta de ley estatal que incrementaría el cuidado y servicios de emergencia en clínicas de diálisis en California.

Por su parte, en un comunicado enviado a La Prensa vía correo electrónico, DaVita aseguró que la decisión de despedir a los empleados no fue en base a su apoyo hacia la legislación.

Sin dar detalles de las razones del despido, DaVita añadió que otros empleados fueron bien recibidos en sus respectivas clínicas luego del evento del martes.

“Reconocemos y respetamos el derecho legal de cada compañero de equipo de apoyar o no apoyar el sindicato o la legislación. No discriminamos ni despedimos a empleados en base a la elección individual”, agregó DaVita.

Según el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios/Trabajadores Unidos de Cuidado de Salud del Oeste (SEIU/UHW por sus siglas en ingles), DaVita violó la ley federal al despedir a cuatro empleados de una clínica de diálisis del Condado de Riverside, quienes viajaron el martes a Sacramento para apoyar la propuesta de ley SB 349, la cual ordenaría inspecciones anuales a las clínicas de diálisis y ofrecería el número necesario de empleados en cada clínica.

Entre los despedidos se encuentra Emerson Padua, un empleado de DaVita con 16 años de experiencia, padre de familia de cinco hijos y uno en camino quien es el único proveedor familiar.

Padua, quien fungía como técnico en diálisis, fue despedido vía telefónica tras rendir un emotivo discurso en apoyo a los miles de pacientes con problemas renales.

“Me siento indignado, enojado, y disgustado con esta práctica injusta y deshonrosa. Vivimos en los Estados Unidos, un país donde supuestamente existe la libertad de expresión. Lo único que hice fue apoyar esta propuesta que exige mejores tratos y cuidados a los pacientes. No se me dio una razón específica, solo me dijeron que ya no tenía trabajo”, comentó Padua a La Prensa.

En su discurso, Padua, residente de Beaumont, dijo que DaVita, y Frenesius, otra empresa nacional que ofrece cuidados similares, “están poniendo a los trabajadores en una posición de fracaso” al oponerse a la propuesta SB 349.

“Cuando empecé en la industria hace 21 años todo era diferente y el cuidado a los pacientes era mejor. Ahora nos tienen cortos de personal, al grado que actuo como conserje de tiempo parcial, trabajador social de tiempo parcial y técnico de inventario de tiempo parcial”, añadió Padua.

“Este despido injustificado no me detendrá, al contrario, ahora lucharé incansablemente hasta que los trabajadores y pacientes reciban mejor atención”.

Presentan acusación

En respuesta, el sindicato SEIU/UHW entabló el jueves 25 de mayo una acusación de prácticas laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, argumentando despido injustificado, dijo la abogada Xóchitl López, a La Prensa.

Según el sindicato, los trabajadores de clínicas de diálisis han intentado en vano sindicalizarse desde el año pasado, recibiendo represalias similares por su participación cívica.

“Parece que el mensaje que esta compañía quiere enviar es que si hablas en su contra o si apoyas la propuesta no tendrás trabajo”, dijo López. “La acusación será analizada por una Junta para luego decidir. Por el momento no contemplamos una demanda en contra de la empresa”.

La Senadora Estatal Connie Leyva, quien representa el distrito 20, dijo que este tipo de represalias injustificadas demuestra que DaVita tiene más interés en las ganancias económicas que en aumentar el cuidado a los pacientes.

“Esto ilustra porque existe un apoyo en crecimiento a una reforma de la industria del diálisis. Las infecciones son la segunda causa de muerte para los pacientes de diálisis y en lugar de asociarse con sus trabajadores para mejorar la atención, las empresas parecen centrarse en castigarlos cuando abordan el problema”, comentó Leyva.

La SB 349

La propuesta de ley SB 349, de la autoría del Senador Ricardo Lara, intenta aumentar la calidad de cuidado para los más de 63,000 pacientes con problemas renales que reciben diálisis en 565 clínicas en California, de las cuales 63 se encuentran en la región de Inland Empire, conformada por los condados de San Bernardino y Riverside.

La diálisis es la única opción para un paciente con problemas renales mientras espera el trasplante de un órgano. Según la Fundación Nacional del Riñón, de los 123,000 estadounidenses en espera de un trasplante de órgano, más de 101,000 necesitan un riñón.

Sin embargo, solamente 17,000 pacientes reciben el trasplante anualmente. Eso significa que alrededor de una docena de personas mueren todos los días en espera del trasplante, indicó la Fundación.

Por el momento, la propuesta SB 349 se encuentra en audiencias en espera de ser analizada por ambas cámaras. De aprobarse, California sería el octavo estado en el país en tener niveles mínimos de personal en dichas clínicas. Entre los estados que cuentan con tal beneficio están Georgia, Maryland, Massachusetts, Oregón, Carolina del Sur, Texas y Utah.