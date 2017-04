Cantante mexicano Pepe Aguilar dice estar 100 % con su hijo en corazón y alma

Miami.- El cantante de música regional mexicana Pepe Aguilar afirmó que está "100 por ciento" con su hijo José Emiliano, acusado de haber intentado ingresar ilegalmente a Estados Unidos a cuatro ciudadanos chinos, y se mostró confiado en que podrá demostrar en un juicio que "no es un delincuente".

En lo que se refiere a la ley "creo que nadie debe estar por encima de ella", subrayó Aguilar en un vídeo colgado en su página de Facebook para contar lo que opina de la "situación penosa y triste" en la que su hijo de 24 años está inmerso desde mediados de marzo.

José Emiliano Aguilar, de nacionalidad estadounidense, fue detenido el 14 de marzo en el puesto fronterizo de San Ysidro, en California, cuando en compañía de otra persona trató de ingresar a Estados Unidos en un vehículo en cuyo baúl se halló a cuatro ciudadanos chinos que no tenían permisos de entrada.

El ganador de cuatro Premios Grammy y otros tantos Grammy Latinos no se había pronunciado hasta ahora sobre la noticia acerca de su hijo que saltó a los medios el pasado viernes.

Pepe Aguilar dijo que él, su esposa, los hermanos de José Emiliano y toda la familia son solidarios con el joven y están con él "en corazón y alma".

"Se equivoca uno en la vida y eso no significa que no vayamos a apoyarlo", subrayó Aguilar, quien hizo votos para que este problema legal le sirva a su hijo de "aprendizaje" y "sea positivo" en su vida.

Al final del mensaje el cantante de éxitos como "Prometiste" o "Por mujeres como tú" se dirige a los periodistas para hacerles un "recordatorio": que en sus más de 30 años de carrera nunca se ha valido del escándalo ni del sensacionalismo o amarillismo para llamar la atención sobre su música.

"No es ni será nunca mi estilo", dijo para subrayar que no va a empezar a hacerlo ahora.

"No estoy ocultando nada, no se nada, no hice nada", aseveró sobre el caso de su hijo, un hombre mayor de edad en cuyo nombre no piensa hablar, agregó.

Pepe Aguilar agradeció a todas las personas que se han solidarizado con el y su familia en estos "momentos difíciles".

Durante su declaración a las autoridades, los chinos, dos hombres y dos mujeres, que iban en el vehículo conducido por José Emiliano Aguilar, dijeron que aceptaron pagar entre "3.000 y 60.000" dólares si lograban ingresar a los Estados Unidos.

Al hijo del cantante se le fijó una fianza de 15.000 dólares y, entre las condiciones de su libertad, se encuentra el no viajar a México, detallan documentos oficiales.

Tanto Aguilar como el grupo de ciudadanos chinos deberán presentarse ante la corte federal a mediados de abril.