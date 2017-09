DREAMER: 'Cualquier ley me afecta porque soy indocumentada'

Claudia Pérez seguirá organizando a su comunidad y continuará la pelea. Ella ha vivido en carne propia el dolor de tener una familia separada, a causa de leyes de inmigración… pero jamás se rinde.

José Pérez, el padre de Claudia fue deportado a Colima, México. Ella permaneció en Estados Unidos con su madre, Catalina Urdiales y sus hermanos, Erwin y José.

“Desde pequeña me ha gustado participar en los movimientos sociales”, dice Claudia. “Recuerdo que me impactó demasiado cuando deportaron a mi papa”.

Una experiencia, a los seis años, la motivó a involucrase en su comunidad y en todo lo que le afecte, especialmente en momentos de incertidumbre, por la eliminación de la Acción Diferida (DACA).

Al igual que unos 800,000 beneficiarios de DACA, Claudia respalda la demanda interpuesta por seis Dreamers en contra de Donald Trump, a quien señalan de violentar sus derechos constitucionales, respecto a que no tuvieron acceso al debido proceso, enmarcado en la Quinta Enmienda.

Otra causa de la demanda contra Trump es por su decisión unilateral de rescindir DACA, el programa que amparaba de deportación a los Dreamers.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera ante la ley.

“Cualquier ley que pase en Estados Unidos me afecta porque soy indocumentada”, señala la joven integrante de O.C. Resilience. “Pero no tengo miedo”.

Esta chica soñadora se mantiene a la expectativa de lo que haga o deje de hacer el Congreso, y vigila desde lo lejos cuáles podrían ser los próximos pasos de Trump y su fiscal general, Jeff Sessions en contra de la comunidad inmigrante.

“Necesitamos proteger a la gente más vulnerable”, afirma. “Necesitamos pelear por todos nosotros y por todos los indocumentados del condado de Orange y a nivel nacional”.

El gobierno solamente ha permitido a algunos beneficiarios de DACA que renueven sus permisos, con el 5 de octubre como fecha límite para acceder a una extensión de dos años.

Pero entre esta carrera contra el tiempo, preocupados o frustrados, Claudia y muchos soñadores se han armado de valor en contra del miedo y, a pesar de que su futuro se encuentra en el limbo.

Claudia Pérez ha crecido, ha vivido y se ha desarrollado en Estados Unidos desde los seis años, y aunque Estados Unidos es prácticamente el único país que conoce, nunca se olvida de sus raíces, ni tampoco de sus abuelitas, Luz Ramírez y Berenice Pérez.

“La mayor parte de las veces hablábamos por teléfono con ellas”, dice Claudia. “Lo que más extraño son sus abrazos”.

Durante la entrevista, le gana la emoción. Por sus mejillas corren unas lágrimas.

“Cuando me gradué en junio de este año [en UCI] hablé con mi abuela Berenice y fue un momento emocional cuando tuvimos una transmisión en vivo [a través de un celular] porque me dijo que le hubiera gustado estar conmigo y ser parte de la ceremonia”, dice. “Fue muy difícil para mí, porque me di cuenta hasta dónde tuvieron que caminar mis padres para darme una vida mejor”.

Durante su graduación Claudia pudo recibir la felicitación de otros tíos y su numerosa familia.

Sin embargo, narra que lo primero que pasó, pero su mente fueron todas las familias de sus amigos y amigas que dependían del futuro del programa DACA y el rostro de los jóvenes que no pudieron realizar sus trámites o meses para ser parte de la protección promulgada por el ex presidente Barack Obama.

“Me sentí mal, enojada y un poco decepcionada”, afirma. “Pero eso me inyectó mas ánimos para luchar por mi gente, a no tener miedo, a no dejarme vencer, porque nuestros padres no son culpables de nada…ellos solo vinieron a este país a buscar lo mejor para sus hijos”.