Congresistas latinos celebran y defienden la DACA en su 5º aniversario

Washington.- Los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) latinos celebraron el quinto aniversario de la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama y conocida como Acción Diferida (DACA), por la que cientos de miles de jóvenes indocumentados evitaron la deportación a sus países de origen.

La DACA, rubricada por Obama un 15 de junio de 2012, fue una de las medidas unilaterales tomadas por el exmandatario ante la falta de acción del Congreso para ponerse de acuerdo sobre una reforma migratoria integral, que pudiera solucionar el estatus legal de los 11 millones de personas sin papeles que se calcula viven en el país.

"La DACA es una de nuestras mayores victorias", dijo el congresista por Illinois Luis Gutiérrez, uno de los legisladores más activos en temas migratorios.

Gracias a esa decisión, 780.000 jóvenes inmigrantes, que llegaron a EEUU con sus padres siendo unos niños y reconocen este país como suyo, han podido obtener permisos de trabajo y residencia, un alivio para evitar la deportación a sus países de nacimiento, para ellos desconocidos.

Sin embargo, como recordó el congresista por Texas Joaquín Castro, "hoy es un día agridulce" porque, aunque la Administración de Donald Trump no ha perseguido de manera activa a los "soñadores" o a los jóvenes que se acogieron a esta medida, ya ha habido varios casos de deportación por parte de las autoridades de algunos jóvenes que estaban acogidos a esta protección.

"Los beneficiarios de DACA no conocen otro país sino Estados Unidos. Tenemos que recordarle a la Admnistración Trump que los chicos de DACA, algunos ya jóvenes adultos, no tuvieron otra opción que venir a Estados Unidos, ellos no tomaron esa decisión y son tan estadounidenses como cada uno de nosotros", aseveró Castro.

La congresista por California Zoe Logfren, muy involucrada también en asuntos migratorios, insistió en que hay que celebrar los logros hechos por el Caucus Hispano del Congreso (CHC) presionando sobre estos asuntos, y explicó que según las últimas encuestas el 95% de los jóvenes que se acogieron a DACA están estudiando o trabajando.

"Es decir, están contribuyendo plenamente al país. ¿Por qué? Porque son estadounidenses completamente salvo por un trozo de papel", aseveró la legisladora.

Por su parte, la presidenta del CHC, Michelle Luján Grisham, se mostró optimista sobre la discusión migratoria en el Congreso, y dijo que espera que se pueda empezar a abordar el tema tras el verano, una vez terminen las discusiones derivadas de la reforma de salud.

Los congresistas latinos están insistiendo al Gobierno de Trump para que garantice la continuidad de la acción diferida, ya que aunque el mandatario no la ha revocado, se encuentra en una situación de limbo.

Asimismo, los legisladores pretenden traer de nuevo la discusión sobre una reforma migratoria integral, que solucione los problemas estructurales del sistema, que tanto demócratas como republicanos coinciden en que está "roto".

A la celebración de los congresistas de la Cámara Baja, se sumaron algunos de los senadores, como Dick Durbin y Robert Menéndez.

"Ahora está claro que el programa DACA ha sido un éxito extraordinario. Más de 780.000 soñadores han dado un paso y han logrado su estatus de protección. Eso les ha permitido contribuir de una manera más plena a este país", dijo Durbin.

El senador, de hecho, citó un estudio reciente de Center For American Progress según el cual sacar a esos 780.000 jóvenes de la economía estadounidense le costaría al producto interior bruto del país unos 400.000 millones de dólares en los próximos diez años.