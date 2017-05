Olga Tañón regresa impulsada por sus hijos y en homenaje a sus padres

Miami.- La cantante puertorriqueña Olga Tañón abandonó su retiro parcial de la música con su primer disco de estudio en cinco años, que según dijo a Efe es un homenaje a sus padres fallecidos y largas conversaciones con sus hijos.

"Para mí ha sido un resurgir, no solo en la carrera, sino a nivel personal", indicó Tañón. "Es un disco que trae un mensaje optimista y alegre, que es algo que necesita mucho el mundo y lo necesitaba yo también después de que se me fueron papi y mami".

"Olga Tañón Y Punto" es el vigésimo tercer disco de la denominada "La mujer de fuego", quien comenzó su carrera en 1992 en su natal Puerto Rico.

"Yo decidí dejar de trabajar tanto hace unos años y hasta paré de hacer espectáculos en vivo", explicó Tañón. "Era demasiado. Llegué a dar más de 30 presentaciones en un mes y quería estar más en casa".

Sin embargo, sus hijos le preguntaban a menudo por qué no volvía a dedicarse más a su carrera.

"Decidí hacerlo por ellos y por mami, que afortunadamente pudo escuchar este disco. Siento que ella y papi han estado conmigo durante todo el proceso y me han inspirado a hacerlo tan alegre, como ellos eran", señaló.

Su padre, José Tañón, falleció en marzo de 2015, mientras que su madre, Carmen Ortíz, murió hace menos de un mes.

Tañón tiene tres hijos, Gabriella de 21 años, Indiana Noah, de 13 e Ian Nahir, de 9. Tanto la mayor, que tiene problemas de salud y desarrollo, como el más pequeño tienen interés por la música, mientras que el del medio "probablemente termine siendo abogado", indicó la estrella.

Del álbum, el primer sencillo "Así es el amor", un dueto con el cantante y productor de música urbana Wisin, lleva 12 semanas en la cartelera Billboard entre las 12 canciones más populares en el género de música tropical.

El disco incluye además cortes de salsa y otros ritmos tropicales, así como acordes de música urbana, y cuenta con colaboraciones con Fernando Villalona y Pirulo, así como una balada escrita por la reconocida compositora argentina Claudia Brant; y la cantante española Natalia Jiménez.

"Me criticaron por haberme metido en eso con Wisin", dijo Tañón. "Pero lo que la gente no sabe es que yo he seguido el movimiento desde que comenzó. Yo los veía vendiendo CD desde las maletas de sus carros, algo que yo misma no hice. Los respeto muchísimo y para mí fue un honor hacer una canción del género".

La estrella reconoció que también se sintió estimulada a regresar a la música por las constantes preguntas al respecto de sus seguidores en las redes sociales.

"Para mí esa relación directa con la gente es importantísima y la llevo con gran responsabilidad", aseguró. "No solo porque son mis fans y tengo la obligación de ofrecerles buena música, sino porque muchos me ven como alguien que les puede dar consejos.

Reconoció que le ha sorprendido que sus seguidores le cuenten sus historias de maltrato doméstico, depresión y otras situaciones difíciles de la vida.

"Es algo que me pega en el corazón, porque entiendo bien lo que les está pasando", indicó la artista, que dijo que para ellos también va el disco y en especial la canción "La gran fiesta", que será acompañada de un video que grabó esta semana en San Juan de Puerto Rico.

Con más de cinco millones de discos a nivel mundial y después de cinco premios Billboard Latinos, cinco premios Grammy y 30 Premios Lo Nuestro, Tañón dice que todavía le quedan muchas metas por cumplir. Entre ellas dos discos en géneros que aún no ha explorado.

"Papi antes de morir me pidió que hiciera un disco de tangos, que era su música favorita", reveló. "Quizá sea lo próximo, quién sabe".

El otro sería de baladas, indicó, porque "como me dijo Juan Gabriel, la música romántica es la que nunca muere".