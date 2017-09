Director de árbitros no ve el VAR pronto en la Concacaf

TOLUCA, Edomex- De uno a dos años tardaría la Concacaf en implementar el Video Assistant Referee (VAR) en una competencia oficial, dijo Brian Hall, director de árbitros del organismo.

"En Concacaf es difícil ahora, por ejemplo la UEFA no usa VAR, porque es un proceso y también Concacaf tiene muchos países, ahora no tiene la oportunidad y habilidad de implementar esta tecnología", explicó Hall.

"En muchos países necesitan WiFi, Internet y no es posible usar esta tecnología, así que para mí en Concacaf se necesitan de uno a dos años más para trabajar con todos los países, y se necesita recibir más información de FIFA".

Manolo Zubiría, director de futbol de Concacaf, coincidió en que el organismo aún no está listo para echar mano de esta tecnología, la cual ya se usa en la MLS y en la Bundesliga.

"Está en un proceso de prueba, por lo cual, a no ser que sea una cosa obligatoria para todos los torneos internacionales, obviamente se está observando por experimentos que se están haciendo en otra Ligas, y Concafac se adaptará a lo que haya que adaptarse a nivel internacional", dijo.

En tanto, 12 jóvenes silbantes se graduaron en la primera generación del Programa de Excelencia para Árbitros de Concacaf.

El curso, que tuvo una duración de ocho semanas y fue dividido en dos etapas, se realizó en las instalaciones de la FMF en Toluca.

En el Programa de Excelencia participaron 11 árbitros de la Concacaf y uno de la Confederación Asiática, quienes recibieron instrucción teórica, técnica y física. También se les dio oportunidad de pitar en juegos oficiales de divisiones inferiores.

"Se abrió la posibilidad para que estos árbitros, lo que estaban siendo capacitados, lo pudieran plasmar en los hechos, la mayoría de ellos tuvo participación en partidos de Segunda División, de Sub 20, Sub 17, Sub 15", explicó Decio de María, presidente de la FMF, durante la clausura del programa.

"Concacaf hizo una evaluación y desde hace cuatro semanas los compañeros han estado viviendo en Toluca, asistiendo todos los días a esta casa y continuando con su preparación en esta segunda fase".

De María clausuró el programa junto con Brian Hall, director de árbitros de Concacaf, y Manolo Zubiría, director de futbol del organismo.