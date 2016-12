SANTA ANA – Oficiales de cumplimiento de la ley municipal, bomberos y de seguridad de edificios etiquetaron recientemente un sótano de los estudios artísticos del edificio Advertising Arts Building -en el centro de Santa Ana- con señales de “no ingresar” citando condiciones deficientes en su estructura.

“Hallamos violaciones al código que generan preocupaciones de seguridad”, comentó Álvaro Núñez, quien dirige a la división de cumplimiento de código municipal de Santa Ana, después de la inspección de más de dos horas.

Los funcionarios observaron “muchas violaciones al código”, según Núñez, en el edificio ubicado tras una cerca de alambre de púas en la Calle East First que es accesible solamente desde un callejón paralelo sin salida.

Dijo que había “evidencia de que algunas personas vivían allí” - camas, muebles, refrigeradores, una estufa y máquinas de lavandería, entre otros electrodomésticos, y comida.

No fueron dados a conocer más detalles y el informe de inspección no estuvo disponible de forma inmediata.

Núñez dijo no estar seguro si los artistas que ocupan el edificio tendrán que mudarse.

Temen una tragedia

Las autoridades estuvieron presentes en el lugar en respuesta a una queja presentada ante la municipalidad días después que un incendio cobró la vida de 36 personas en la colonia de arte Ghost Ship en Oakland. ç

En el Condado de Orange, al igual que en el área de la Bahía, las municipalidades enfrentan un problema entre la seguridad pública y el permitir que estructuras industriales y antiguas sean usadas por personas que no pueden pagar los altos alquileres.

El edificio Advertising Arts Building, de madera y ladrillos, y de dos niveles, está dividido en zonas para usos industriales y de manufactura y tiene permiso para albergar espacios para artistas, pero no residencias.

Los inspectores la semana pasada no pudieron ingresar a unidades individuales - cerca de 30 - en el primer y segundo piso y extendieron avisos de ocupación inapropiada.

Solo para trabajo

Pero el pintor y ‘performer’ Arthur Mendoza, de 55 años y quien vive en Fullerton pero ha trabajado en el edificio por más de cinco años, dijo que los artistas solamente trabajan allí.

“Cuando nos inscribimos, eso fue parte del acuerdo”, comentó Mendoza sobre los términos de arrendamiento que no incluyen residencias. “Me siento seguro aquí. Nunca me he preocupado por personas u otra cosa, o el edificio, y me alegro de que lo estén inspeccionando”.

El administrador de la propiedad, Andrew Hart, cooperó con las autoridades, y antes de la revisión dijo que el edificio cuenta con un sistema completo de aspersores contra incendios y que han tomado precauciones adicionales desde el incendio en el Ghost Ship.

“Operamos [con una renta] de mes a mes. Yo escribo, ‘estudio artístico’, así que si están [viviendo aquí], están violando su contrato de arrendamiento”, dijo, mostrando una copia del documento a Núñez.

Hart no permitió que los medios de comunicación siguieran a los inspectores y no devolvió llamadas buscando comentarios.

Núñez dijo que el contar con el administrador de la propiedad durante la inspección fue “un buen, buen comienzo” y que Hart indicó que está dispuesto a abordar las violaciones al código, la mayoría de las cuales pueden ser reparadas.

Un informe completo de inspección y aviso de correcciones será enviado al administrador de la propiedad detallando todos los cambios mecánicos o eléctricos requeridos y un calendario de cumplimiento, dijo. La primera infracción después de un aviso generaría una multa de 1,000 dólares, seguido por multas de 2,500 y 5,000 dólares por infracciones sucesivas.

En los últimos tres años, Santa Ana ha cambiado su código municipal para permitir mayores multas por infracciones al código y en casos serios, la eliminación de servicios públicos.