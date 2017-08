'Money' Mayweahter apuesta alto contra Conor McGregor

Floyd Mayweather Jr. afirma que en el pleito contra Conor McGregor el que más arriesga es él.

Son 40 años de edad, un legado intacto en el boxeo profesional, además de que regresa a pelear después casi dos años de inactividad. Por eso, el estadounidense cree que enfrentar a la estrella del Ultimate Fighting Championship (UFC), McGregor, de 29 años, no es un combate cualquiera.

Ambos se medirán el 26 de agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en un duelo pactado a 12 asaltos sin título de por medio, y que marcará el debut en el pugilismo de paga del irlandés, quien es un gladiador de las artes marciales mixtas.

"Siento que los dos estamos arriesgando algo, pero yo soy quien más expone, yo soy el invicto, el peleador que tiene (marca de) 49-0. McGregor puede perder y no importa, ya ha perdido antes, pero yo no puedo perder, siempre he sido un ganador, dentro y fuera del ring, por eso siempre doy todo de mí en cualquier cosa que hago.

"No pienso en una derrota, y me mantengo enfocado en el triunfo. Estoy al 100 por ciento y no hay excusas. Con la edad viene el conocimiento, la experiencia, y ahora conozco mejor mi cuerpo. De joven no le das oportunidad a tu cuerpo de descansar, trabajas sin parar, algo que no hago ahora", expresó en teleconferencia el originario de Grand Rapids, Michigan.

Mayweather comentó que el réferi Robert Byrd deberá estar muy pendiente de los golpes prohibidos o artimañas sucias que pudiera mostrar McGregor durante el duelo.

"Espero que la pelea sea limpia, él se ha mostrado muy sucio pese a tener a Joe Cortez (ex réferi de boxeo que lo ayuda en sus sesiones de sparring), espero como sea una pelea limpia, el réferi debe hacer su trabajo", apuntó Floyd, quien espera llegar al 50-0 sin tener como objetivo superar al legendario Rocky Marciano.