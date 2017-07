Carlos Cuadras 'cocina' sus peleas

CIUDAD DE MÉXICO- Carlos Cuadras está seguro de echarse un caldito de pollo, y después un "chocolatito".

Pareciera que al "Príncipe" no le preocupa el pleito que sostendrá el 9 de septiembre en California frente a su compatriota Juan Francisco "Gallo" Estrada, pues ya está pensando en la revancha contra el nicaragüense Román "Chocolatito" González.

El sinaloense dice que está concentrado en la pelea que sostendrá contra Estrada, pero que la verdad es que todavía tiene una espina clavada por al derrota que sufrió contra Román, y que hará todo para sacársela.

"El 'Gallo' es un rival duro, pero yo soy más duro y tengo su medicina. Tengo toda la confianza y me estoy preparando muy bien, me emocionó mucho cuando me dijeron que iba a enfrentarlo", expresó Cuadras, quien se dio ayer una escapada a la capital, puesto que ya se prepara en las montañas del Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México.

"Quiero ser campeón y pelearé con el que sea, la verdad tengo una espina clavada con Román y quiero enfrentarlo".

Cuadras, de 28 años, posee una marca de 36-1-1, 27 KO's, y se medirá con Estrada, quien tiene registro de 35-2, 25 KO's. Ambos cargan derrotas ante González.

Román esa misma noche, en el StubHub Center de Carson, California, buscará recuperar la corona Supermosca del CMB que perdió en una polémica decisión ante el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, quien irónicamente tuvo su última derrota en mayo de 2014 ante el propio Cuadras.