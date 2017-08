¿Cuál es la agenda de Antonio Villaraigosa?

El candidato a gobernador Antonio Villaraigosa mostró sus colores demócratas en temas clave durante la visita al Condado de Orange hace unos días, pero también tomó varias posiciones comúnmente republicanas.

Villaraigosa presumió que el número de escuelas chárter se triplicó en Los Ángeles mientras él era alcalde, abogando por un aspecto de la elección escolar adoptado por muchos en el Partido Republicano.

Contra regulaciones

También, culpó a la regulación excesiva por obstaculizar el progreso en una serie de temas, incluyendo desarrollo de pequeñas empresas, infraestructura, viviendas asequibles y plantas de desalinización.

Su blanco fue la Ley de Calidad Ambiental de California.

“CEQA está rota”, dijo a una audiencia del OC Forum durante el desayuno de unos 55 en el Irvine Oak Creek Golf Club. “Todo el mundo lo sabe. Se ralentiza todo y hace que todo cueste más “.

Por otro lado, continuó apoyando en gran medida el proyecto de ferrocarril de alta velocidad del estado, y el plan estatal de mejoramiento de carreteras de 52.000 millones de dólares, con sus aumentos de los impuestos de registro de gas y vehículos.

Ambos planes son ampliamente criticados por los republicanos, y un candidato a gobernador del Partido Republicano, el asambleísta de Huntington Beach, Travis Allen, ha hecho la derogación del impuesto sobre el gas una pieza central de su campaña.

Los demócratas tienen una ventaja de 45 por ciento a 26 por ciento sobre los republicanos en el registro de votantes del estado, su partido está muy favorecido para conservar el puesto del gobernador después de que Jerry Brown lo deje el año próximo.

Existe la posibilidad de que los republicanos no puedan ganar las elecciones generales, como ocurrió en la carrera del Senado de los Estados Unidos el año pasado para reemplazar a Barbara Boxer, cuando dos demócratas emergieron con la mayoría de los votos de las dos primeras primarias abiertas del estado.

Abajo de Newsom

Una encuesta realizada por UC Berkeley en mayo hizo que el vicegobernador demócrata Gavin Newsom alcanzara el 22 por ciento, seguido por Villaraigosa con el 17 por ciento y el empresario John Cox de San Diego con el 9 por ciento.

Allen aún no había entrado en la carrera y no fue incluido en la encuesta. El ex asambleísta del Partido Republicano David Hadley, quien desde entonces se retiró, fue favorecido por 7 por ciento, seguido por otros dos demócratas, el tesorero del estado John Chiang (5 por ciento) y la ex superintendente estatal Delaine Eastin (3 por ciento).

Los votantes indecisos representaron el 37 por ciento de las respuestas y con las campañas recién en curso, todavía queda mucho tiempo para los candidatos para establecer sus identidades con el electorado.

La aparición de Villaraigosa en el OC Forum fue la primera de una serie con los aspirantes a gobernador, en los próximos meses.

Combate a la pobreza

Villaraigosa reconoció rápidamente la alta tasa de pobreza del estado, la más alta de la nación, con un 20,6 por ciento al calcular el costo de vida, según un informe del Censo de los Estados Unidos de 2016.

“Lo que tenemos que hacer es restaurar el brillo”, dijo Villaraigosa, de 64 años, en la primera parada de una gira que incluyó una reunión con la Cámara de Comercio Hispana. “Lo único que tenemos que hacer es hacer crecer la economía”.

Los empleos -en particular los creados por las pequeñas empresas- se estaban perdiendo por la sobre-regulación, dijo. También pidió un mejor acceso a una buena educación y capacitación laboral.

Derecho a la salud

Mientras tanto, el ex alcalde y legislador estatal puso distancia entre él y la propuesta estancada del estado de promulgar un seguro de salud de un solo pagador.

“Es un sueño lejano en un momento en que tenemos que centrarnos en el 2 1/2 (millones) a 3 millones de personas que podrían perder la atención de la salud” si los esfuerzos del GOP para revocar Obamacare tienen éxito, dijo el OC Register antes del desayuno y, de nuevo, durante una respuesta a una pregunta de un miembro de la audiencia del OC Forum.

El transporte

Al igual que Newsom, Villaraigosa apoya el ferrocarril de alta velocidad en el estado, pero quiere una mayor participación del sector privado.

“Va a conectar los dos motores de California - el sur de California y el área de la bahía - y conectarse a la vivienda asequible”, dijo a los asistentes. “En el Valle Central, va a conectar la vivienda asequible con los dos motores económicos y proporcionar más acceso a los puestos de trabajo.”

Aunque apoya el plan de mejora de carreteras de Brown por 52.000 millones de dólares, dijo que hay que hacer más para maximizar el regreso del dinero, incluyendo incentivos de fondo de contrapartida que podrían alentar el gasto de la ciudad y del condado y aprovechar el dinero estatal para ganar subsidios federales. El plan aprobado aumentará el impuesto sobre el gas en 12 centavos por galón y aumentará las cuotas anuales de matriculación de vehículos en un promedio de alrededor de $ 50.

“No podemos seguir aumentando los impuestos para pagar la infraestructura”, dijo.

Allen, que quiere acabar con el plan por completo, está presionando para un referéndum que pondría la medida ante los votantes.