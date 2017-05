Adriana Barraza dice no a narcoseries

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al buen sabor de boca que le dejó su participación en Dueños del Paraíso, la interpretación de Adriana Barraza como Irene Medrano fue su debut y despedida de las narcoseries.

La actriz ha tenido que rechazar otros proyectos que abordan el tema del crimen organizado, al considerar que tiene la responsabilidad de no enaltecer la labor de un narcotraficante.

"Los actores tenemos una gran responsabilidad al glamorizar este tipo de series y, desafortunadamente, en nuestro país este tipo de historias son reales.

"Como trabajo actoral lo disfruté obviamente, traté de hacerlo lo mejor posible, trabajé muy contenta con todos mis compañeros, pero consideré que hasta ahí llegaba mi intervención en estas series", expresó Barraza.

En la serie que se estrenará por Telemundo Internacional, la actriz nominada al Óscar encarna a una mujer que se deja deslumbrar fácilmente por los hombres y el dinero, y nunca se hizo cargo de su hija y la educa ejerciendo la prostitución.

"Interpretar a Irene fue muy divertido porque es una mujer que tiene todos los vicios y es capaz de traicionar a quien sea, es divertida, en lo particular me divertí y me reí mucho".

Dueños del Paraíso relata la historia de Anastasia Cardona (Kate del Castillo), una mujer marcada por la violencia y cuya ambición la lleva a usar el narcotráfico como medio para convertirse en una de las mujeres más poderosas de su tiempo.