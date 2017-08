Un músico celebra la recuperación de su mamá en un video de Rap

Mark Henríquez encontró un escape al mismo tiempo que su mamá volvía a drogarse.

Mientras que ella estaba en eso, él teniendo 11 años se volvió hacia su interior, escuchando hip-hop en su habitación y escribiendo rap sobre sus sueños de éxito.

Catorce años más tarde, sus actividades una vez divergentes, se han reunido en un video de rap que hicieron acerca de la conquista de la adicción. "All for You" ha sido visto por casi 6 millones de personas en Facebook desde mayo.

"Mi nombre es Ruby Lanz y he estado sobria durante 12 años", dice la madre de Henríquez en el video, con una gorra de béisbol negra que coincide con la de su hijo. "Debido a mi adicción perdí mi trabajo de 16 años, perdí el respeto de mis hijos, perdí mi apartamento. Perdí todo lo que he trabajado”.

Henríquez, de 25 años, de Santa Ana ‘rapea’ de como culparse a sí mismo, pasando a la "cuna de la abuela", y cómo Lanz, emergió a una persona más fuerte.

"Todo el mundo quería ‘pasar un buen rato’, yo estaba tratando de encontrar el amor", dice. "Sólo quería a mi mamá de vuelta, pero ahora tengo una mejor".

En un género conocido por glorificar el uso de drogas, la celebración de la recuperación y la reconciliación ha atraído a la mayor audiencia online para Henríquez. En septiembre, Lanz, de 46 años, se unirá a él cuando realice el rap en un centro correccional de mujeres en Bakersfield.

"Ha sido algo de lo que he querido hablar desde hace mucho tiempo", dijo Henríquez, cuyo nombre artístico es Gremlin. "Eso seguro es el gran componente de mi vida y lo que me hace seguir”.

"Creo que en realidad me ha hecho mejorar", agregó. "Siempre he trabajado duro en todo porque tengo que romper el ciclo".

Henríquez, un graduado de la Escuela Preparatoria Costa Mesa que trabaja como editor de video, pasó un par de días en mayo escribiendo la canción, enteramente en su cabeza. Luego filmó la actuación en la casa de Lanz, en Orange. Un amigo más tarde mezcló el sonido.

"Volví a mis años cuando era un niño y todo comenzó a partir de ahí", dijo. "Las emociones vinieron con seguridad".

El video ganó atención después de que el rapero de Oklahoma, Matthew Harl, que actúa como Young Verse, compartió la canción en su página de Facebook, escribiendo, "WOW .... Tienes que ver esto en serio”.

Harl dijo que le gustaba lo real y lo relacionado con el rap.

"Definitivamente tiene habilidades", dijo. "Es por eso que a la gente le encantan sus videos".

Delores Moreno, gerente de programas de un centro correccional para mujeres con 75 camas, en Bakersfield, para presas que se preparan para ser liberadas, vio el video de Henríquez en Facebook un fin de semana en casa.

Ella lo encontró tan poderoso que lo llamó para preguntarle si haría la canción para las mujeres, la mayoría de las cuales han luchado personalmente con drogas o alcohol, o han tratado con esa adicción en sus familias.

"Compartió la historia de cada recluso que tenemos aquí", dijo Moreno. "Me sorprendió que me llamara, pero lo hizo. Fue un testimonio muy conmovedor el que cantó. Él fue capaz de articular la esperanza que salió de eso, el perdón que tiene por su madre ".

También invitó a Lanz para que otras madres pudieran escuchar su historia.

Lanz comenzó a usar PCP a los 14. Ella dejó de usar drogas estando embarazada con cada uno de sus dos hijos. Después del nacimiento de Henríquez, permaneció sin usar drogas hasta que él tenía 11 años. Empezó a usar metanfetamina y durante los tres años siguientes, perdió todo, incluyendo la custodia de sus hijos.

Se sentía como si la odiaran, dijo, recordando cómo Henríquez se negó a dejar que lo tocara.

"Mucho dolor les causé", dijo Lanz, hablando con lágrimas mientras estaba sentada en su mesa de la cocina la semana pasada con su hijo. Lo siento, Mark.

Antes de que Henríquez y su hermano mayor se mudaran con su abuela, Lanz vendió la televisión y el refrigerador de la familia por dinero para droga. Una vez, estaban jugando videojuegos cuando un traficante la amenazó con una pistola.

"Me distancié de ella", dijo Henríquez. "Ella se estaba deteriorando, y yo no quería verla".

Un día asistió a una reunión de Narcóticos Anónimos donde recibió una lista de centros de desintoxicación. Empezó a hacer llamadas. Después de una corta estancia en rehabilitación, se mudó a un hogar sobrio.

Le tomó alrededor de dos años para volver a establecerse con un trabajo y un apartamento.

Se casó con un hombre que conoció en NA y ahora trabaja para su negocio de construcción. Con el tiempo, dijo Henríquez, ganó su confianza.

El rapero dijo que sus letras le dan espacio para mostrar emociones que no revela en las conversaciones cara a cara.

Explora otras relaciones en su música, también, incluyendo tratar con el cáncer de estómago de su abuelo paterno.

"Todavía hay momentos en los que no quiero que te pierdas, como cuando tenga un hijo o me esté casando", bromea. "No quiero tener que decírtelo en el cementerio. No quiero verte muerta y enterrada, así que realmente necesitas luchar, incluso si el camino a seguir da miedo. "

"Te encuentras conmigo y no soy duro", dijo Henríquez. "Sólo soy un tipo normal que sabe rap. No quería ser un tipo duro. Eso nunca ha sido mi persona. Sólo me importa expresarme. No me importa si la gente piensa que soy suave o cursi".

En la canción sobre la adicción de su madre, él proclama lo orgulloso que está de ella.

"Aprendí que inspiré a Mark a no darse por vencido", dijo Lanz. "Eso me hace feliz. Algo bueno salió de algo malo ". Para ver "All for You ", visite youtube / KznbzejaEI0. El video contiene algún lenguaje no apto para menores.