Aumentó número de muertes por Alzheimer en pasada década, según CDC

Atlanta.- Las muertes por Alzheimer en el país han aumentado dramáticamente en la pasada década, según un informe divulgado de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El informe, determinó que entre 1999 y 2014, los índices de mortalidad de la enfermedad de Alzheimer (AD) aumentaron un 55 %.

El reporte además encontró un aumento en el número de muertes por Alzheimer que ocurrieron en los hogares, de un 14 % a un 25 %, lo cual resalta la necesidad de brindar más apoyo y educación a quienes se encargan de cuidar a estos pacientes en sus casas, de acuerdo con los investigadores.

"Conforme aumenta el número de personas mayores con enfermedad de Alzheimer, más familias están tomando el rol, emocional y físicamente desafiante, de cuidadores ahora más que antes. Estas familias necesitan nuestro apoyo", declaró Anne Schuchat, directora interina de los CDC.

Pese al aumento de muertes en los hogares, la mayoría de los pacientes con Alzheimer todavía fallecen en asilos u hogares de ancianos.

La investigación sugiere que el drástico aumento podría deberse en parte al aumento de diagnosis de Alzheimer en las etapas tempranas de la enfermedad y un aumento en el reporte de las muertes a causa de esta enfermedad.

Aunque el presente estudio no incluye información acerca del origen étnico de los pacientes, no obstante, una investigación llevada a cabo en 2016 por el USC Edward R. Roybal Institute on Aging y la Red de Latinos contra el Alzheimer, estima que el número de latinos con la enfermedad podría ser hasta 8 veces mayor para el 2060, lo que representaría 3.5 millones de personas.

De acuerdo con cifras citadas por la coalición, los latinos tienen cerca de 1.5 veces más posibilidades de desarrollar enfermedad de Alzheimer en comparación con los blancos.