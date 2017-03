Consulados de El Salvador y Guatemala tardan meses para tramitar documentos y pasaportes

Mientras que las autoridades de El Salvador se aseguran que se esmeran por brindar el mejor servicio a sus connacionales, los usuarios de trámites consulares en Los Ángeles se quejan por la lentitud en el proceso para la emisión de pasaportes y el llamado Documento Único e Identidad (DUI).

Debido al endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la comunidad salvadoreña del Sur de California quiere protegerse ante cualquier contingencia, y contar con ambos documentos para obtener una licencia válida de conducir de California.

“Es mejor estar protegida”, dijo Claudia Aquino, quien inició el proceso de obtener el DUI. “Aunque estoy en proceso de arreglar la residencia por pedido de mi esposo, uno no sabe que es lo que vaya a pasar con este presidente [Donald Trump]. lo malo es que tendré que esperar varios meses para que me entreguen el documento”.

Estos atrasos están creando incertidumbre en los salvadoreños debido al clima político que se vive en la actualidad.

En ausencia de la cónsul general María Mercedes López Peña, el encargado de prensa, Rogelio Lemus, se limitó a decir que la diplomática “ya ha expresado que hay preocupaciones e hizo un llamado a la calma”. Sin embargo, el vocero no respondió a las preguntas sobre las demoras en atención a sus connacionales.

“Tenemos más de dos meses esperando el pasaporte de mi esposa y venimos desde Indio, [ 120 millas al este de L.A.] para que nos digan que no lo obtendremos porque se les cayó el sistema”, se quejó Oscar Omar Castillo, oriundo de San Salvador. “¡Lo que pasa es que es la ‘hueva’ [flojera] … siempre salen con esas excusas!”.

Entre 60 y 70 DUI

Por su parte, Carlos Sánchez, supervisor regional de la oficina DUI en el exterior, que funciona en el interior del consulado de El Salvador en Los Ángeles, dijo que en promedio están tramitando entre 60 y 75 documentos DUI.

Contrario a la opinión pública, Sánchez aseguró que el proceso de captura de información, validación, impresión del documento y entrega personal en el consulado conlleva “dos semanas, y en 2012 eran cuatro semanas”.

Sánchez afirmó que, frente a las quejas, “el 80 al 90 % son felicitaciones por la amabilidad” con la que se atiende a las personas. “El 10% [de los descontentos] es porque no completan los requisitos y el principal es la partida de nacimiento”.

Para contar con el acta, los salvadoreños deben pedir que sus familiares se las envíen desde su país y no debe ser más antigua que un año, tener un pasaporte con fotografía, se acepta la cedula de identidad personal de los años 90, una identificación de California y dos testigos, entre otros requisitos.

El funcionario destacó que, en el año fiscal de enero a diciembre de 2016, solamente en la sede de Los Ángeles se entregaron 76,000 documentos DUI.

Guatemala: un asunto más serio

En el seno del consulado de Guatemala la situación es de parálisis: desde noviembre de 2016 no cuentan con libretas para la expedición de pasaportes, como consecuencia de que las autoridades del Registro Nacional de las Personas (Renap) no han logrado que la empresa Easy Marketing no ha impreso 424 mil Documentos Personales de Identificación (DPI) debido a “una falla técnica”.

“Te tardan un mes para darte la cita y otros dos meses para tramitar la identificación”, se quejó Cristóbal Cruz, originario de El Progreso Huastatoya. “Esto desespera a cualquiera y más ahora que uno necesita un documento para mostrarlo a la Policía, si es que te llegan a detener; hoy me siento más vulnerable que antes de ser deportado, aun cuando soy residente legal de Estados Unidos”.

La ausencia del DPI impide hacer trámites como el pasaporte o licencia de conducir. Para tramitar por primera vez o renovarlo se debe hacer una cita por Internet en www.citaconsular guatemala.com y al momento de asistir a la persona debería presentar su certificado de nacimiento Renap en original y una fotocopia legible, además de comprobante de domicilio. El costo es de $15.00

La discordia entre Renap e Easy Marketing gira en relación al contrato que venció el 17 de febrero, fecha en la cual la compañía tenía previsto imprimir 18,000 DPI.

A la conclusión del contrato, el Renap se encargaría de imprimir el DPI, aunque Easy Marketing se negó a entregar los equipos necesarios para efectuar dicha tarea.

“Easy Marketing va atrasado tres meses”, indicó Rodolfo Urrola, tercer secretario del consulado de Guatemala en Los Ángeles. “Usualmente [la expedición del DPI] tarda entre uno y dos meses”.

No obstante, tramitar el pasaporte o la licencia de conducir se ha tornado más difícil para los guatemaltecos, debido a la falta de DPI.

El pasaporte, entre tanto, solamente puede ser obtenido por quienes requieren su renovación, porque ya existe registro de su DPI, aunque los individuos que lo gestionan por primera vez deben presentar aquel documento. Esa es la dificultad.

“Ahorita tenemos un fenómeno circunstancial”, expuso Douglas Barrera, tercer secretario el consulado. “[En Guatemala] se quedaron sin libretas”.