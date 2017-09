El secretario de Salud de Trump presenta su renuncia tras escándalo de gastos

Washington.- El secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente Donald Trump, informó hoy la Casa Blanca.

Trump estaba evaluando la posibilidad de despedir a Price a raíz del escándalo suscitado por las revelaciones que apuntaban a que había utilizado aviones privados para viajes oficiales, causando un gasto de miles de dólares a las arcas del Estado.

"El presidente tiene la intención de designar a Don J. Wright de Virginia para que sirva como secretario en funciones" desde la media noche de hoy, 29 de septiembre, indicó en un breve comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Sanders indicó que Wright ocupa ahora el cargo de subsecretario del Departamento de Salud (HHS, por sus siglas en inglés) y de director de la Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud.

El escándalo estalló el pasado viernes cuando el diario Político denunció que, sólo desde el mes de mayo, Price había incurrido en unos gastos superiores a los 300,000 dólares en 24 vuelos privados.

La publicación señalaba que la mayoría de estos viajes se produjeron entre ciudades estadounidenses en las que existen rutas comerciales que podrían haber servido al representante del Gobierno para realizar sus viajes sin generar gastos adicionales al erario público.

Price intentó redimirse este jueves al asegurar que los ciudadanos no tendrían que pagar "ni un centavo" por los polémicos vuelos privados utilizados en varios de sus viajes oficiales y que él correría con los gastos.

"Hoy mismo enviaré un cheque personal al Departamento del Tesoro por los gastos ocasionados por mis viajes en vuelos chárter. Los contribuyentes no tendrán que pagar ni un centavo por mi asiento en estos aviones", anunció Price a través de un comunicado con el que quiso zanjar la polémica.

Sin embargo, esta situación llevó a Trump a declarar este miércoles que no estaba "contento" con la actitud del secretario y dio a entender que sopesaba la opción de despedir al máximo responsable de la cartera de Salud.

Price, que ha reconocido no haber sido "suficientemente sensible" con los contribuyentes, se comprometió a colaborar con la investigación interna abierta por el Departamento de Salud, a no volver a tomar ningún vuelo privado en el ejercicio de sus funciones oficiales y a pagar estos viajes de su propio bolsillo, pero no fue suficiente para mantener el cargo.