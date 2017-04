Filtran otro video de diputada mexicana recibiendo dinero para López Obrador

México.- La diputada mexicana Eva Cadena fue grabada por segunda vez mientras recibe 10.000 dólares y 50.000 pesos mexicanos (2.627,43 dólares) en efectivo para entregarlo supuestamente al líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

La excandidata a la presidencia municipal de Choapas (Veracruz) por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) protagonizó un video divulgado el lunes pasado por el diario El Universal en el que se ve recibiendo 500.000 pesos mexicanos (unos 26.500 dólares) de una mujer para entregarlos a López Obrador.

El mismo periódico filtró hoy el nuevo material que muestra a la diputada hablar con la misma interlocutora, quien le señala que hay un interés de inyectar 5 millones de pesos mexicanos (262.743 dólares) para López Obrador, y que solo faltaría definir si dicha entrega se haría en dólares o en pesos.

En entrevista telefónica con Carlos Loret de Mola, Cadena dijo hoy que el video estaba editado y que "no mostraron la parte en la que ella aseguró que los dirigentes del partido no iban a recibir donaciones de ese tipo".

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) le entregó a la diputada un oficio de citación en su domicilio "para que se presente en las instalaciones que ocupa esta autoridad ministerial", informó hoy la Fiscalía Electoral en un comunicado.

La excandidata fue citada para que con su declaración ayude a esclarecer este suceso, así como las denuncias presentadas por los partidos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) y MORENA, correspondiente a la posible comisión de un delito Federal Electoral.

El titular de la Fepade, Santiago Nieto, reiteró hoy su compromiso de investigar todas las denuncias "con total imparcialidad y plena autonomía, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas".

Santiago Nieto señaló el pasado martes en Noticias MVS que en el caso de Cadena "sí hay delito a perseguir" y que su acción se "puede castigarse con 5 a 15 años de prisión".

Asimismo, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, se desmarcó hoy de estos videos y anunció a El Universal que su formación política solicitará un juicio político y un juicio de procedencia para quitarle el fuero.

"Esto la hace merecedora absoluta de juicio político, ella no puede ser diputada con un antecedente de este tipo, ya no te digo ni de Morena ni independiente, ella no podría ni debería ser diputada", declaró.

En una entrevista radiofónica en MVS, Cadena relató el lunes pasado que el dinero se lo entregó una persona identificada como Alexis García, con quien se reunió en un hotel y quien le habría pedido entregar los 26.500 dólares al líder de Morena "para apoyar su movimiento".

Según Cadena, al analizar junto a su equipo de fiscalización que estas donaciones no se deben dar en efectivo, decidió devolverlo dos días después a las personas en el mismo hotel donde se filmaron las escenas, indicó el martes pasado en una entrevista con Denise Maerker.

No obstante, se hizo responsable de su "evidente" error al recibir ese dinero. En un mensaje en Facebook explicó que "daba la cara porque no tiene nada que ocultar" y dijo que "se equivocó como cualquier ser humano".