Alavés sueña con dar la sorpresa ante Barcelona en final de Copa del Rey

El Deportivo Alavés disputa su primera final de Copa del Rey y espera dar la sorpresa superando al FC Barcelona, que no podrá contar con Luis Suarez y Sergi Roberto.

El FC Barcelona y el Deportivo Alavés disputan la final de la Copa de Rey 2017 el sábado, 27 de mayo en el Estadio Vicente Calderón en Madrid. Los blaugranas buscan levantar su 29na. Copa, mientras que los albiazules disputan su primera final de Copa en 96 años de historia desde la creación del club.

El entrenador del Alavés, el argentino Mauricio Pellegrino, ha confesado que sueña “con levantar la Copa del Rey” y, aunque sabe que es “un partido muy difícil”, cree que tienen “posibilidades” a pesar de que “el favorito es el Barcelona”.

El técnico nacido en Leones y que ha conseguido clasificar al Alavés a una final de Copa por primera vez (la segunda final de su historia tras la de la Copa de la UEFA en el 2001) confesó en una entrevista a EFE que ha empezado “a hablar con el club para renovar su contrato”.

Pellegrino, que llegó al equipo en verano del año pasado, reconoció que “a principios de año” no se imaginaba que iba “a jugar con este equipo titular” con el que cuenta hoy, pero entiende que puede ser así “porque los jugadores se están ganando el puesto cada semana. Hay muchos jugadores que son una grata noticia, que están demostrando un rendimiento sostenido, pero no me gusta individualizar porque en los deportes de equipo todos necesitamos de todos”.

Sobre los entrenadores que más le han influido, dijo que Rafa Benítez, Héctor Cúper, Carlos Bianchi, Marcelo Bielsa, Osvaldo Piazza, Bentrón, Hugo Tocalli y Perín.

También reconoció que, como argentino, tiene “un sentimiento de admiración” hacia Leo Messi “como futbolista y como persona, por lo que representa, por la educación que tiene”, por lo bien que les hace quedar a los argentinos y por todo lo que les da a su fútbol. “No termina de sorprenderme y tengo un sentimiento de agradecimiento hacia él como argentino por cómo se comporta dentro y fuera del campo. Es difícil mantener ese nivel de forma continua en el tiempo”.

El equipo de Vitoria, en el Norte de España, tendrá la sensible baja de Víctor Laguardia, quien fue sometido a una artroscopia en su rodilla derecha. El defensa, un habitual en las alineaciones de Pellegrino, pasó por el quirófano y el Alavés confirmó que Laguardia sufrió “una recaída de la distensión capsular en la rodilla derecha”, lo que hace que no esté disponible para disputar la final de Copa.

Por su parte, el centrocampista Marcos Llorente dijo que el Barcelona siempre ha sido su rival “a batir desde pequeño” y ha sido un equipo al que siempre se ha enfrentado “con más ganas” que contra otros.

Llorente está cedido por el Real Madrid y explicó que “jugar una final es algo increíble y sobran las palabras si lo haces contra el Barcelona”. El jugador de 22 años añadió que va a ser “un partido muy especial” y tiene “muchas ganas de jugarlo”.

Llorente aseguró que “en ilusión, ganas y ambición” no les pueden ganar “nunca” porque es “una final que a lo mejor ninguno” la vuelve a jugar. “Pellegrino nos ha enseñado mucho tácticamente y antes de los partidos nos transmite algo especial para salir con muchas ganas”, confesó el jugador albiazul. “Todavía no me han aparecido los nervios, aunque más que eso son ganas de jugar, de ganar y de ofrecer la victoria a la afición”.

Llorente, uno de los jugadores imprescindibles en el centro del campo vitoriano y en el esquema de juego de Pellegrino, no piensa que en este partido vaya a haber ojos sobre él por ser el máximo recuperador de balones de la liga, ya que considera que “hay jugadores como Messi o Neymar” que atraerán más. “El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, tienen más posibilidades, pero nosotros ya les hemos ganado y confiamos en las nuestras”.

No es imposible

El jugador del Alavés, Aleksandar Katai, aseguró que el título de Copa “no es imposible” porque ya ganaron “al Barcelona en su campo” y señaló que aunque los azulgranas “son favoritos”, llegar a la final “es algo muy grande”.

El Alavés se impuso al Barça por 1-2 en el Camp Nou en septiembre del año pasado en partido de liga.

En una entrevista publicada por el club en su página web, el delantero serbio y exjugador del Estrella Roja de Belgrado explicó que están haciendo “un gran trabajo” e indicó que el equipo quiere “seguir creciendo y haciendo mejor las cosas”.

Bajas en el Barca

El Barça afronta la final de Copa con la ausencia de dos de los jugadores que conforman el once de gala blaugrana: Luis Suárez y Sergi Roberto no pueden disputar el partido ante el Alavés por sanción. Ambos jugadores fueron expulsados en el partido de vuelta de las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid. Además, Roberto se lesionó en el último partido de Liga ante el Eibar. Está por ver quién será el encargado de sustituir al jugador catalán, pero en el caso del delantero uruguayo la situación parece mucho más clara: todo apunta a que Paco Alcácer acompañará a Neymar y Messi en la delantera.

El rendimiento de Alcacer ha ido mejorando exponencialmente a medida que avanzaba la temporada y sus apariciones recientes han sido más que notables. A pesar de un inicio de temporada complicado, Alcácer ha conseguido ganarse la confianza de Luis Enrique y ha anotado siete goles: seis en Liga y uno en Copa.

