Parques de Disney en Anaheim suben su precio de admisión

El precio para visitar los parques de diversión Disneyland y Disney California Adventure - ya sea por un día o con un pase de año - está subiendo de nuevo.

Ahora el boleto costará $ 97 para ir a uno de los parques en los días menos populares, es decir los días de menor precio del año, esto significó un aumento de $ 2.

Una visita en un día regular será $ 110, mientras que un día de alta demanda será de $ 124, ambos representan un aumento de $ 5. El estacionamiento ahora vale $ 20 cuando antes era de $ 18.

Desde el año 2000, el precio de admisión de un día a Disneyland se ha triplicado en los días de mayor demanda, con los precios de los boletos subiendo al menos una vez al año desde 2002.

"Nuestros precios ofrecen a los visitantes una gama de opciones que nos permiten gestionar mejor la demanda para maximizar su experiencia y refleja las distintas ofertas de Disney en todos nuestros parques", dijo Suzi Brown, una portavoz de Disneyland.

La reacción al anuncio no se hizo esperar.

"Cuatrocientos dólares para una familia de 3 para entrar (en días pico)", señala Tony Diamante de Temecula. "Puedo pagarlo, pero esto significa una semana de sueldo para alguien que gana $ 15 a $ 18 por hora, dependiendo por supuesto de los impuestos".

James H. Carter II de Huntington Beach, que dirige un podcast llamado Creepy Kingdom, dijo que a pesar de los aumentos, los turistas seguirán pagando el precio.

"Como viajero, no importa cuánto cueste", señala. "Reservas el hotel, vuelas hasta aquí o conduces, $10 extra no te van a disuadir. Es desafortunado para el consumidor, pero aunque Disney suba el precio de los boletos algunos dólares la gente no va a parar de venir. "

Jay Valles, de 31 años, residente de Whittier dijo que tenía la membresía anual, pero que dejó de visitar el parque el año pasado debido a los aumentos de precios y la cantidad de personas que llegan al parque.

Señala que mientras Disneyland sigue siendo una mejor oferta en comparación con otras opciones de entretenimiento en vivo, Disney necesita deshacerse de las opciones de pago mensual para membresías anuales para realmente disminuir las multitudes.

Funcionarios de Disney dijeron que la opción de pago mensual para hacer más asequible el precio de sus pases anuales continuará.

El año pasado, en un esfuerzo por disminuir las multitudes, Disney introdujo su precio de tres niveles. Algunos creen que la estructura de precios por niveles ha funcionado, con menos gente acudiendo al parque, por ejemplo, en el período de dos semanas de mayor demanda, incluyendo Navidad y Año Nuevo.

Hoy en día, los precios de algunos pases anuales también subirán.

Los pases Southern California Select y Southern California tendrán un valor de $ 339 y $ 469, respectivamente, es decir un aumento de $ 10. Ambos pases tienen días en los que los visitantes no pueden llegar al parque.

El pase de lujo, con algunos sábados y días restringidos, está recibiendo aumento de $ 20 y ahora costarán $ 619. Los precios de los pases de premium seguirán siendo los mismos.

En 2015, Disneyland registró un récord histórico con 18.2 millones de visitantes, un aumento de 1.5 millones con respecto al año anterior, según Themed Entertainment Association, un grupo de la industria que monitorea la asistencia a los parques temáticos.

Disney California Adventure también alcanzó récord de asistencia con 9.3 millones de visitantes.

Sin embargo, de acuerdo con el último informe fiscal de Walt Disney Co., la asistencia general ha bajado un 5 por ciento, pero los ingresos siguen aumentado en los parques temáticos domésticos de Disney.