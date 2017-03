Santa Ana tendrá normas más estrictas de seguridad y de salud para las 'loncheras'

SANTA ANA – Los miembros del Concejo de la Ciudad de Santa Ana, en nombre de la salud y la seguridad, votaron recientemente para imponer regulaciones más estrictas a las loncheras, también conocidas como “food trucks”, al tiempo que insisten en que las nuevas reglas no pretenden sofocar la industria.

Los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley de la ciudad han monitoreado la situación de los camiones de comida en Santa Ana por más de 2 años y medio y encontraron problemas que van desde la seguridad de los peatones cerca de las escuelas hasta reportes de que atraen pandillas y actividades ilegales.

Después de que seis miembros de la comunidad hablaron a favor de una nueva ordenanza y cuatro vendedores y sus partidarios se opusieron, el concejo votó 5-0 para colocarlo en primera lectura, con una segunda lectura y aprobación final en la próxima reunión. El alcalde Miguel Pulido se abstuvo y el concejal Vicente Sarmiento estuvo ausente.

Es responsabilidad de la ciudad asegurar que los vendedores cumplan con las leyes estatales, dijo la vicealcaldesa Michele Martínez, una defensora de la ordenanza.

"Es parte del tejido, es parte de la experiencia que tenemos en esta comunidad durante mucho tiempo", dijo Martínez sobre los camiones de comida. "Dicho esto, entiendo la identidad cultural, pero eso no significa que esta ciudad no tenga la responsabilidad de regular los códigos de salud y seguridad".

Bajo la ordenanza, que incluye más de una docena de requisitos, las loncheras no pueden vender sus mercancías a menos de 500 pies de una escuela, parque, centro comunitario o patio de recreo público; dentro de 100 pies a un paso de peatones marcado o no marcado; en calles públicas, callejones o autopistas con un límite de velocidad establecido de 35 millas por hora o más; y no pueden mostrar neón o pantallas electrónicas que podrían distraer a los conductores.

Además, si los vehículos de venta ambulante no se mueven cada hora en áreas residenciales y otras, deben obtener permiso por escrito para que los empleados utilicen un baño aprobado por un inspector de salud a menos de 200 pies. También deben informar a las autoridades para el almacenamiento adecuado, y no puede colocar objetos en las aceras.

Durante la audiencia pública del martes, Irma Macias, residente de 40 años en Santa Ana y presidenta de la Asociación de Vecinos de Mid City, dijo que los vecinos no quieren que los camiones se encuentren frente a sus casas, donde tienden a irse sólo para barrer la calle.

"Es un negocio y deben estar en áreas comerciales, no residenciales, porque el crimen es muy alto", dijo.

Pero Albert Hernández, de 38 años, dueño del camión de alimentos Alebrijes Grill Taco Truck en Cubbon Street, dijo que emplea a 10 personas y que las nuevas regulaciones tendrán un impacto negativo en sus ventas.

"Hacemos las cosas bien, no todos nosotros podemos estar haciendo algo mal", dijo Hernández.

También se aprobó una moción del concejal José Solorio para eliminar una disposición de la ordenanza sobre la evaluación de un delito menor a los infractores y simplemente aplicar multas.

"Quiero despenalizar la venta de camiones de comida", dijo Solorio.

Aunque votó a favor de la ordenanza, el concejal Sal Tinajero no estuvo de acuerdo con los miembros del consejo que expresaron su preocupación porque la mayoría de los autoproclamados camiones de producción venden dulces y alimentos procesados ​​como Takis, y que a menudo son retratados como vinculados con la actividad de pandillas.

"Las personas trabajan muy duro para ganarse la vida de sus familias, no las estigmatizamos", dijo Tinajero. "Mira, la gente viene a nuestra ciudad a comer de las loncheras".