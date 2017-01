El nuevo presidente genera temor

“Estamos como todo el mundo: frustrados porque ganó Trump y con temor que cumpla sus promesas y le quite DACA a dos de mis hijos,” dijo Adolfo Luna, un residente de Hemet, de 48 años.

“En el año 2000 iban a deportar a mi hijo. Compró un seguro social para trabajar y lo denunciaron. Lo agarró la policía y lo entregaron a inmigración. A mí me han ayudado en TODEC en muchos aspectos. Detuvieron la deportación, ya lo tenían para sacarlo. Eso te afecta bastante,” afirmó Luna.

El Centro Legal TODEC es una organización sin fines de lucro, que ha estado por más de 3 décadas sirviendo en los condados de Riverside, San Bernardino e Imperial. Forma parte de la coalición Ready California, que trabaja para asegurar que los inmigrantes tengan la información y los servicios que necesitan para protegerles y sus familias.

La familia Luna es de Jalisco, donde se sintieron amenazados por los propios organismos de seguridad. Luna tenía un negocio que consistía en desmantelar carros y vender la chatarra.

“Yo nunca me he dedicado al trabajo chueco,” dijo, pero un día oficiales le hicieron insinuaciones de protegerlos si hacía negocios irregulares y sintió temor por toda su familia. Decidieron venirse a Estados Unidos.

“Esta familia ha tenido un sinfín de complicaciones y refleja las vivencias de muchas familias inmigrantes indocumentadas, trabadoras, con estatus migratorios mixtos, que han logrado mantenerse unidas,” dijo Luz Gallegos, directora de programas comunitarios de TODEC.

Derechos de todos

TODEC ha estado impartiendo en el Inland Empire clínicas gratis denominadas ‘Conoce tus derechos’.

“Les enseñamos en un video bien sencillo y dinámico las enmiendas que los protegen y qué hacer si oficiales de inmigración van a sus sitios de trabajo, o los agarran en las calles o en sus casas,” mencionó Gallegos.

Las personas pueden ampararse en la enmienda constitucional 5, que les otorga el derecho a permanecer callados, y la enmienda 4, que no le da permiso a nadie a entrar en su casa, a menos que tengan una orden de cateo firmada por un juez, la cual deben deslizar por debajo de la puerta.

“Hay que tener un plan. Si tienen hijos nacidos aquí deben tener un expediente listo con sus documentos, porque eso puede contrarrestar una deportación y un poder notariado que diga quien los puede recoger de la escuela, todo esto ayudará al abogado del consulado a defenderlos,” dijo.

Gallegos comentó haber visto a niños que nadie los recoge de las escuelas y son llevados al departamento de servicios sociales, lo que califica de traumático.

“La recomendación es estar preparados para lo peor. No sabemos exactamente qué va a pasar con el presidente electo. Pero hay que estar listos, organizados y unidos,” dijo Gallegos.

TODEC ha realizado alianzas con la Diócesis Católica de San Bernardino para ofrecer esas clínicas en las iglesias.

Valores de la iglesia

En respuesta a las divisiones que surgieron durante la campaña presidencial, el Obispo de dicha diócesis, Gerald Barnes, pidió ayunar por un día antes de la inauguración de Donald Trump.

A medida que ayunan, los feligreses son alentados a orar por el país.

“Invita a una reflexión de los valores de fe de la iglesia católica que son el bien común y la dignidad de cada ser humano,” dijo el vocero de la diócesis, John Andrews.

A pocos días de las elecciones, ese mismo obispo emitió otro comunicado que fue leído en las misas.

“Hemos visto lo que probablemente ha sido la más amarga y divisiva campaña presidencial. Pedimos a Dios que guíe al presidente electo y le ayude a tomar decisiones por el bien común de la gente, y que siempre reconozca la dignidad de cada vida humana”.

“Yo creo que estas palabras ha tenido un efecto positivo, especialmente entre la comunidad inmigrante. Hay personas que se han sentido perturbadas con esta elección, y es bueno que sientan que la iglesia católica los respalda,” señaló Andrews.

Se estima que esta diócesis tiene 1.6 millones de creyentes en los condados de San Bernardino y Riverside.

Ese comunicado reiteró que hay procesos legales en esta nación que necesitan ser respetados.

Iglesias santuarios

John DeGano, diácono de la iglesia Santa Catalina de Alejandría, de Riverside, afirmó que “las minorías en nuestra iglesia son más pequeñas, y si no les preguntas, ellos no dirán nada. Muchos no expresaran verbalmente sus sentimientos sobre el presidente electo porque tienen miedo de hablar… Pero sabemos que tienen miedo y están confundidos por el discurso de odio,” dijo.

A unas 2 millas de esa iglesia, está Miguel Ceja, padre de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quien informó que han realizado dos foros informativos.

“Tratamos de informar temas como los santuarios, cómo reportar un crimen de odio y darles a conocer sus derechos aunque sean indocumentados. Después abogados de inmigración realizan consultas personales,” señaló Ceja.

Comentó que los feligreses se sienten entre la espada y la pared porque la situación en México no favorece.

“La gente tiene mucho miedo que separen a las familias. Han expresado temor si se cumple la retórica de la campaña presidencial, si se dan redadas masivas. Creo que todos tenemos familiares o conocemos a alguien en ese tipo de situación,” indicó Ceja.

Mencionó que han estado en conversaciones con el obispo Barnes, para proponer que algunas iglesias sean santuarios, si las circunstancias así lo ameritan.

Este artículo es parte de una beca de New America Media en colaboración con Ready California Para más información sobre los derechos de inmigrantes, visite a: www.ilrc.org