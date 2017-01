Los piojos no discriminan y se están volviendo resistentes a los tratamientos

Fue un descubrimiento desconcertante.

Justo antes del Día de Acción de Gracias, Dan y Sandi Cuellar encontraron piojos viviendo en el cabello espeso, largo y oscuro de su hija de 4 años, Alegría, algo que nunca se esperaban viviendo en una casa millonaria en un barrio exclusivo.

"Vivimos una vida privilegiada", dijo Dan Cuellar, "y cuando nos despertemos un día y encontremos piojos, pensamos: '¿Qué hicimos? No somos indigentes. Nuestra hija toma un baño todos los días. "Fue una gran sorpresa".

La familia de Corona pronto aprendió que los piojos no discriminan.

"Realmente no tiene nada que ver con lo limpio que está tu cabello o tu nivel de ingresos", dijo Dale Clayton, profesor de biología de la Universidad de Utah y experto en parásitos.

La familia descubrió que el antiguo parásito todavía está activo en el siglo XXI.

Nadie parece saber con certeza qué tan activos son los piojos. Por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que no se dispone de cifras fiables, pero estima que entre los niños de 3 a 11 años se producen entre seis millones y 12 millones de infestaciones anuales en la nación.

Funcionarios de salud en los Condados de San Bernardino y Riverside dicen que no poseen estadísticas sobre brotes porque no hay necesidad de reportarlos. No saben si las infestaciones están en aumento.

"Es un viejo problema cuando la gente se reúne", escribió en un correo electrónico Claudia Doyle, portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino.

"No hay preocupaciones reales de salud con piojos de la cabeza, excepto el factor ‘guacala’ y una molestia. Se desconoce que los piojos de la cabeza porten enfermedades".

Pero algunos expertos dicen que las infestaciones parecen estar aumentando.

"Sólo anecdóticamente, el problema es claramente peor de lo que era hace 20 años", dijo Clayton.

Es quizás peor porque el piojo ha evolucionado hasta el punto de que los productos químicos tradicionalmente utilizados para eliminarlos a menudo no funcionan más.

John Marshall Clark, profesor de toxicología y química ambiental y toxicólogo de insecticidas en la Universidad de Massachusetts, publicó el año pasado un estudio que encontró piojos en 48 estados que habían desarrollado una resistencia significativa a los populares tratamientos de venta libre.

La mayoría de los tratamientos contienen la misma familia de ingredientes activos a base de piretrinas naturales o piretroides sintéticos, según el estudio en marzo.

"Estos fueron introducidos en el mercado y fueron muy, muy eficaces", dijo Clark vía telefónica.

Un gran problema, comentó, es que "hemos usado prácticamente un solo producto". Con el tiempo, los piojos se adaptaron y mutaron, y los brotes se han vuelto difíciles de controlar, dijo.

Brad Mullens, profesor de entomología en UC Riverside, dijo que es algo que ha ocurrido repetidamente con insecticidas.

"Si presionas a un animal lo suficiente, matarás al individuo susceptible", dijo Mullens. -Entonces, antes de que lo sepas, esos genes resistentes se vuelven más comunes.

No ayuda que el comportamiento moderno entre los adolescentes pueda conducir a más brotes.

Clark dijo que los niños pequeños siempre han jugado en estrecha proximidad, propagando piojos al abrazarse o chocando entre sí.

"Pero de repente tenemos este comportamiento de adolescentes acercándose por una foto", dijo Clark, refiriéndose a la creciente popularidad de las fotos en grupo conocidas como ‘selfies’ y que son usadas en las redes sociales.

Dijo que no tiene conocimiento de ningún estudio sobre el tema.

Pero, según Clark, "es absolutamente una posibilidad".

Los piojos no son los viajeros más dotados.

"No saltan, brincan o vuelan. Se arrastran", dijo Scott Weiss, operador de clínicas de eliminación de piojos en Torrance y Los Alamitos. Pero sólo necesitan una hebra.

"Piensen en un circo donde un trapecista trata de llegar de un lado a otro", dijo Weiss.

Dan Cuellar no tiene idea de cómo los piojos aterrizaron en el lustroso cabello de su hija de cuatro años, Alegría. Él y su esposa pensaron que provenían de un niño en la guardería de su hija, pero no se reportó ningún otro caso allí.

En cualquier caso, la familia Cuéllar se apresuró a recibir tratamiento. Por recomendación del médico, la familia se dirigió a Los Alamitos para ser tratados en una de las Clínicas de Piojos de América operadas por Weiss.

Así que justo antes del Día de Acción de Gracias, según Cuéllar, Alegría y su madre recibieron un tratamiento en una máquina secadora que calienta y seca los piojos. Clayton dijo que el procedimiento mata tanto los piojos vivos como sus huevos, o liendres.

Si se descubre que un niño de la escuela tiene piojos, los distritos del Inland instan a los padres a darles tratamiento, pero generalmente son menos estrictos de lo que solían ser.

Dan Evans, portavoz del Superintendente de Escuelas de San Bernardino, dijo que los estudiantes de su condado suelen ser retirados del aula. Los padres reciben información sobre las opciones de tratamiento, dijo. Los estudiantes pueden regresar al día siguiente.

Cathy Owens, coordinadora de servicios de salud del Distrito Escolar Unificado de Murrieta Valley y enfermera escolar por muchos años, recuerda cuando las cosas eran diferentes.

"Hace veinte a veinticinco años, era muy común que los distritos tuvieran lo que llamamos una política de no-liendres", dijo Owens. "Tenían que estar libres de liendres para volver a la escuela."

Ella dijo que los niños eran enviados a casa por una semana o más.

Los educadores también reaccionaban de manera fuerte y pública cuando un niño tenía piojos.

"Nosotros íbamos a las aulas, a línea vamos a los niños y revisábamos cada cabeza", dijo Owens.

Hoy en día, dijo, los educadores son discretos para evitar la vergüenza y acelerar el regreso a clase para evitar obstaculizar el aprendizaje.