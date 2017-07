Jefa del Departamento del Aguacil de O.C. rechaza informe en contra

La Alguacil del Condado de Orange, Sandra Hutchens, criticó un informe ampliamente difundido que denunciaba condiciones insalubres y violentas en el sistema penitenciario del condado, y dijo en una conferencia de prensa que la crítica se basaba en cuentas cuestionables de ex reclusos y pintaba una imagen inexacta de las operaciones carcelarias.

Hutchens, quien anunció que no buscará la reelección cuando concluya su mandato el próximo año, dijo que quería refutar personalmente el informe de la Unión Americana de Libertades Civiles. Dijo que también quería decirles a los periodistas, que su decisión de jubilación no tiene nada que ver con las controversias, que involucran al Departamento del Sheriff, incluyendo las investigaciones en curso sobre el supuesto abuso de informantes.

En su informe de 104 páginas publicado horas antes de que Hutchens anunciara su jubilación, la ACLU alegó que los comisarios a menudo utilizan fuerza excesiva contra los reclusos, instigan enfrentamientos violentos entre prisioneros, alojan a reclusos en condiciones insalubres y les niegan a los reclusos un cuidado de salud adecuado.

Los autores del informe pidieron la renuncia inmediata de Hutchens y recomendaron numerosos cambios en el Departamento del Alguacil, incluyendo la creación de una comisión civil independiente para revisar las quejas sobre la cárcel.

Pero Hutchens, flanqueada por el alto personal de la cárcel, calificó las conclusiones de "inexactas o deliberadamente distorsionadas" y emitió una respuesta punto por punto a sus alegaciones.

Señaló que las cárceles son inspeccionadas rutinariamente por al menos cuatro agencias gubernamentales y dijo que esas revisiones generalmente han dado como resultado informes positivos. Los reclusos tienen acceso a numerosos servicios de salud mental y médica las 24 horas del día, agregando que los reclusos reciben cerca de 18,000 citas médicas cada mes.

También dijo que su departamento ya ha implementado 107 de las 108 recomendaciones del informe. La única propuesta que no se ha implementado es la comisión de revisión civil, dijo.

Hutchens criticó a la ACLU por no haber entrevistado a ningún personal del departamento para el informe. Ella cuestionó cómo la organización de libertades civiles podría evaluar con precisión las condiciones de 350,000 presos que pasaron a través de las cárceles del condado durante los últimos seis años entrevistando a 120 ex reclusos. También trató de poner en duda la veracidad de los reclusos entrevistados, cuestionando por qué no habían presentado quejas formales.

"Me interesaría saber por qué no se presentaron durante la detención, porque tenemos una serie de métodos para informar de lo que quieren informar", dijo Hutchens. “Eso me hace sospechar. Hemos hecho que sea muy fácil para ellos reportar en forma anónima, y un supervisor está obligado a dar seguimiento a esa queja. "

Después de la rueda de prensa, Esther Lim, directora de ACLU de su Proyecto de Cárceles del Sur de California y autor del informe, dijo que Hutchens estaba malinterpretando la gestión del Departamento del Sheriff de las condiciones de la cárcel, en parte resaltando las políticas y programas que pueden estar en los libros, No están siendo implementados adecuadamente.

Las cárceles del condado de Orange han estado sometidas a un escrutinio creciente en los últimos años a raíz de las acusaciones de que la negligencia de los comisarios y altos funcionarios causó condiciones inseguras.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha llevado a cabo una investigación sobre las cárceles del condado desde 2008, dos años después de que el preso John Chamberlain fuera golpeado hasta la muerte por sus compañeros prisioneros. Las sentencias judiciales más tarde establecieron la negligencia de los guardias que contribuyeron a la muerte de Chamberlain.