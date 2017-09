‘Soñadores' ya no podrán salir del país con permiso especial

Los Ángeles.- La cancelación de la Acción Diferida (DACA) por parte de la Administración Trump obligó al cierre inmediato del Proyecto California México de la Universidad Cal State Long Beach (CSULB) con el que los "soñadores" podían salir del país para reencontrarse con sus raíces.

"Desde ayer hemos recibido llamadas de los más de 70 participantes que teníamos inscritos para el programa de invierno, y hemos tenido que cancelar porque la Administración no entregará más permisos de viaje a quien esté amparado por DACA", indicó a Efe el coordinador del proyecto, Armando Vásquez Ramos.

Aunque el programa ya realizaba viajes con estudiantes de CSULB a México, en el 2015 el proyecto abrió las puertas a los "soñadores" convirtiéndose en una insignia de la lucha de esos jóvenes indocumentados para regresar a sus raíces y aprender sobre el intercambio económico, político y social de los dos países.

El éxito del programa se expandió por todo el país e incluyó a estudiantes de otras universidades de California, Nueva York, Colorado, Utah, Wyoming, Arizona, Wisconsin y Washington que alcanzaron participar en la iniciativa.

En el último viaje, realizado hace un mes, unos 35 "soñadores" salieron del país y estuvieron 20 días participando en trabajo de campo.

"Una de las cosas más importantes es que todos los participantes podían obtener la entrada legal al país, lo que les da la posibilidad de ajustar el estatus con una petición familiar", explicó Vásquez.

El director del proyecto cree que la decisión de la Casa Blanca de cancelar los permisos de viaje era precisamente para evitar que los soñadores obtuvieran la entrada legal al país en estos seis meses de vida que le queda a DACA.

Más de 70 estudiantes ya se habían inscrito para participar en el programa de invierno del 2017-2018 y la mayoría había sometido la solicitud del permiso de viaje (Advance Parole, en Inglés) y había pagado los 575 dólares al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), más 85 dólares por la revisión de antecedentes penales.

Autoridades indicaron que regresarán a todos los solicitantes sus 575 dólares.

Para Lidieth Arévalo, una de las primeras participantes y quien ahora trabaja con CSULB, el anuncio de la Administración Trump la podría obligar a renunciar a su trabajo.

"No sabemos todavía que va a pasar, porque trabajo con el mismo programa, mi permiso expira hasta el 2019 pero igual podría quedarme sin empleo", advirtió la joven que estudia para maestría en estudios de cine.

Pero Vásquez Ramos advirtió que no es tiempo de tristezas, ni de bajar la guardia. "Tenemos seis meses para presionar al Congreso y lograr algo que no sea temporal, los soñadores no pueden darse por vencidos", remató.

El trabajo que logró realizar el proyecto y el impacto en la vida de los participantes, en su mayoría mujeres, se evaluará el próximo 14 de octubre, donde la universidad pretende reunir a todos los participantes (unos 250 estudiantes) para ver como la iniciativa logró impactar en sus comunidades.

"Este proyecto también pretendía involucrar a estos soñadores con sus comunidades y que les ayudara a empoderarlos, así que aunque mañana termina en el papel, aún hay mucho que hacer", concluyó Vásquez.