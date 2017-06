Gael García es políticamente artístico donde actúa

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde El Crimen del Padre Amaro, Diarios de Motocicleta y Babel, hasta 118 Días, No y Neruda, Gael García Bernal se ha involucrado en proyectos que exponen los dolores y heridas de Latinoamérica.

"Si te fijas un poquito, creo que todas las películas en las que he participado tienen esa particularidad, esa discusión política y un encuentro con ese tema", reconoce el histrión.

"Vivimos en un continente muy politizado y en Latinoamérica, todo lo que toques, tiene una lectura política detrás, hay un encuentro político y filosófico que se está manifestando todo el tiempo".

El mexicano ha dado vida a periodistas, revolucionarios, documentalistas, indocumentados y gente enferma de poder... todos protagonistas de la realidad que aqueja al mundo día a día.

"Existe un genuino interés en mí acerca de todo esto. Me tocó vivir una época en la que las películas crearon un auge y una industria, pero también que trascendieron en una discusión y una provocación.

"Ése es el cine que nos toca hacer; para mí, ése es el cine que debo hacer, por mi interés ante esos temas y porque es mi manera de sublimarlos", reitera el actor, de 38 años.

Esa misma pasión ahora la traslada a la televisión con la serie Aquí en la Tierra, cocreada por él, Kyzza Terrazas y Jorge Dorantes, y que se estrenará en marzo de 2018 por Fox Premium Series.

Se trata de un thriller político que aborda los secretos de una de las familias más influyentes de México y cuyo primer capítulo será dirigido por García Bernal, quien además produce y tiene un pequeño papel en la trama.

"Estamos en una época gloriosa en donde podemos ejercer nuestra libertad de expresión, donde tenemos que defenderla y donde tenemos que hablar de estas cosas con esa fiereza", puntualiza.

El actor supervisó esta semana el primer piloto de la serie en varias locaciones de la Ciudad de México, puliendo su experiencia detrás de la lente tras dirigir varios cortometrajes y episodios de Mozart in the Jungle.

"Me la estoy pasando muy bien, me divierto mucho dirigiendo. Es una época muy interesante en la que vivimos, ya no deberíamos llamarle tele a la tele, pues todo está hecho con un lenguaje creado por el cine.

"En la televisión ya podemos hacer las cosas con el mismo rigor que en el cine, y hay la necesidad de un ímpetu dramático y narrativo más fuerte que en el séptimo arte", reconoce el actor en un descanso del rodaje.