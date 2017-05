Entregan notificación de destitución a funcionario que investigan por hacer comentarios racistas

Antes de iniciar la Junta de Distrito Escolar Unificado de Alvord el jueves 4 de mayo, se le entregó la notificación de intención de destitución al miembro de esta institución, José Barragán, a quien se investiga por presuntamente colocar comentarios racistas en sus redes sociales.

Esta acción la llevó a cabo un comité de padres, educadores y administradores de ese distrito escolar que sirve a casi 20 mil estudiantes que viven entre los límites de las ciudades de Corona y Riverside, de los cuales el 80% son de origen hispano.

“No nos olvidamos de nuestra promesa [de destituirlo], por eso ha sido servido hoy con la notificación. Es evidente que usted no tiene gente que lo apoye, y será muy fácil recolectar las firmas para iniciar el proceso,” dijo en la junta Gabriela Plasciencia, concejera de este distrito escolar y miembro de dicho comité.

Plascencia además pidió a la comunidad no olvidar los comentarios realizados por este miembro de la junta directiva del distrito a través de sus redes sociales.

A Barragán se le acusa de difundir comentarios como estos: “Nos preguntamos por qué la vida era mejor cuando teníamos esclavos. Eran animales. Entiendo que necesitamos introducirlos a la vida salvaje, pero creo que se nos olvidó.”

También se le imputa de expresar: “necesitamos un muro como el que tenía Israel para mantener a los musulmanes fuera”.

“Nuestra comunidad merece tener miembros con integridad, carácter y un alto nivel de decencia humana. No un racista’” dijo Plascencia ante la junta.

Joseph Barragán asumió este cargo el 2 de diciembre del 2016 y representa el distrito 2, es decir, tiene bajo su supervisión además de los servicios infantiles de nutrición del distrito, a las escuelas primarias Arlanza, Terrace y la preparatoria Norte Vista, de donde él mismo egresó en el 2013.

“Tenemos 90 días para recolectar 1,700 firmas. La meta es tener 2,000. Estamos pensando que todo este proceso se llevará tiempo y es posible que lo iniciemos en junio… si todo está en orden,” informó Plascencia vía telefónica.

Desiree Rivera, otra integrante de este comité mencionó que están informando a la comunidad sobre este proceso y reclutando voluntarios para que se preparen a ir de puerta en puerta y recolectar las firmas necesarias.

El proceso

La vocera del Registro de votantes del Condado de Riverside, Rebecca Spencer, explicó que “de acuerdo a los códigos electorales, un oficial de un distrito escolar tiene que haber estado en esa posición por 90 días antes de realizar una petición de destitución”.

Esos 90 días para Barragán se cumplieron el 2 de marzo.

“Como él fue el único candidato, el código de educación señala que cuando hay insuficientes candidatos, se requiere a la junta del distrito escolar que designe a la única persona,” dijo Spencer.

Ahora bien, entre los requisitos para iniciar la petición de destitución está el introducir un aviso de intensión, realizar una declaración de 200 palabras y recolectar al menos 10 firmas de votantes registrados en esa área.

Este fue el paso efectuado el pasado 4 de mayo en la junta del distrito Escolar.

Una de las personas que firmó esta petición fue Karina Ambriz, quien expresó que “he sido parte del Distrito Escolar Unificado de Alvord durante los últimos 20 años. Terminé toda mi educación aquí y asistí a la preparatoria con Barragán. A lo largo de los años he visto crecer la comunidad y no le gustaría ver cómo sus puntos de vista destruyen nuestro progreso. Tengo un hermano en la Escuela Media Wells. Estoy aquí para decirle a Barragán que no puede aprovecharse de nuestra comunidad".

Ahora, habrá que introducir una copia de esa petición a la Oficina de Registro de Votantes del Condado de Riverside y publicar un aviso en un periódico.

El registro de votantes le enviará una carta al funcionario y éste tiene 7 días, después de haber presentado esa petición para responder, señaló Spencer.

Barragán no respondió a las llamadas a La Prensa para conocer sus pasos a seguir.