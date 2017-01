Triunfal presentación de los Búhos en el Desfile de las Rosas 2017

Los 130 músicos y 35 bailarinas de los Búhos Marching Band de Xalapa, Veracruz, mostraron a Estados Unidos y al mundo que los mexicanos tienen mucho talento y pasión por la música, la cultura y sus tradiciones, y que cuando envían a su gente a este país, en realidad envían lo mejor de México.

Los jóvenes mexicanos causaron admiración y recibieron elogios y miles de aplausos durante su participación en el anual 128 Desfile de las Rosas, en Pasadena.

“Con mucho orgullo nuestros hijos vinieron a demostrar que muchos estamos preparados para triunfar donde quiera que nos planten”, dijo Darío Álvarez, padre de la flautista, Margarita Álvarez.

Álvarez, profesor de secundaria en Xalapa, Veracruz, dijo que la presentación de los chicos mexicanos “podría cambiar esquemas”.

“No todo el mexicano coincide con la idea que tienen de nosotros”, dijo el turista mexicano. “Nosotros somos gente trabajadora”.

Desde su arribo a California, el 27 de diciembre del año pasado y hasta la conclusión de los festejos en Pasadena, la banda Búhos tuvo apoteósicas presentaciones en Plaza México de la ciudad de Lynwood; el día 29; en la apertura del tradicional desfile en Disneylandia, en Anaheim, y el 31 de diciembre, en el Festival de Bandas, en Pasadena City College.

Darío Álvarez reveló que él y su esposa Elba Salazar -también una maestra- debieron hacer malabares para reunir los $12,000 que costó el viaje a California.

“Agradezco a mis padres que me hayan ayudado a cumplir mi sueño de tocar en el Desfile de las Rosas”, dijo Margarita, de 18 años de edad. “Estoy contenta porque todo ha sido fruto del esfuerzo de mi familia”.

La Banda de los Búhos, formada hace 11 años fue aclamada por miles de extranjeros, estadounidenses y mexicanos apostados en las aceras del Bulevar Colorado, en las 5.5 millas de recorrido del tradicional desfile.

Para José Antonio Márquez, de 19 años, estudiante de diseño gráfico en la Universidad de las Américas de América Latina (UDAL), cumplir su meta fue también una odisea.

“Con el dólar por los cielos, tuve que vender dulces en las calles”, dijo. “Requirió mucho esfuerzo, pero valió la pena”.

Y, frente a las declaraciones del presidente electo, Donald Trump, respecto a los mexicanos, en medio de una sonora carcajada dio: “La gente nos recibió muy bien… ¡lo bueno fue que nos presentamos antes que llegue el presidente [Donald Trump] al poder!”.

Los Búhos Marching Band presentaron cuatro temas centrales en el Desfile de las Rosas: “América”, “La Bamba”, “Pelea de Gallo”, y “Cielito Lindo”, además del “Huapango de Moncayo” y un popurrí de Alejandro y Vicente Fernández, cuyas letras corearon los asistentes a la máxima fiesta de inauguración del Año Nuevo 2017.

“Se mandaron”, comentó Ana Mancía, oriunda de Jocotepec, Jalisco, quien acudió con su nuero, el asambleísta estatal de California, Miguel Santiago y su familia. “El cierre que tuvieron con La Bamba fue espectacular”.

Con gran esperanza y alegría, los 165 integrantes de la banda, dirigidos por el maestro Eric Mota Reyes deleitaron a los presentes en el desfile.

“Nunca pensamos que nuestros sueños se hicieran realidad”, comentó Mota Reyes a Excélsior. “En 11 años de existencia hicimos giras a Francia, Alemania, Bélgica, Republica Checa, Italia y Japón, pero el objetivo era estar en Pasadena, en el Desfile de las Rosas y lo logramos; la gente se ha contagiado de nuestra alegría como mexicanos”.

De hecho, durante el Festival de Bandas en Pasadena City College, los mexicanos tocaron los temas “América” de Los Tigres del Norte y “No me sé rajar”, de Vicente Fernández, con dedicatoria para Donald Trump.

“En Argentina y Colombia, Ecuador y Paraguay Brasil, Chile y Costa Rica, Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas, Todos son Americanos, sin importar el color. De América, yo soy, de América, yo soy”, dice la letra del primer tema.

El segundo: “A mí no me asustan tipos lengua larga, que solo presumen para apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada. Y aunque este perdido no me sé rajar”.

Al ser cuestionado sobre los ataques de Trump a los inmigrantes y el contexto de los temas y, Mota Reyes bromeó al decir: ¡A ver si no nos meten al bote! [cárcel]”.