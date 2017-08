Sofía Vergara está orgullosa de su cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 45 años, la actriz colombiana Sofía Vergara confiesa que no le interesa tener cuerpo de modelo y que le desagrada hacer ejercicio.

"Para mí no es importante tener músculos o abdomen marcado. No los tengo porque no necesito ser como una modelo, con un cuerpo perfecto. ¡Eso requeriría demasiado esfuerzo!", asegura en el número de agosto de la revista Women's Health, en la que posa desnuda.

"No sé si soy fuerte. Tengo malas rodillas y huesos delgados. Apenas si puedo hacer una lagartija. Me gustaría ser un poco más atlética, pero (no es fácil) cuando naces con estos senos gigantes. Los tengo desde que tenía 13 años y se volvieron más grandes cuando me embaracé y tuve a mi bebé".

Vergara, quien es madre de Manolo González-Ripoll, de 24 años, agrega que se siente orgullosa de posar desnuda.

"Aquí tienen a una mujer de 45 que es capaz de mostrar su cuerpo. Ya no es como antes, que sólo las jóvenes podían aparecer en la portada de una revista", afirma.

La estrella de la serie Modern Family acaba de lanzar su marca de ropa interior, EBY.

El 10 por ciento de las ganancias de sus productos lo donará a la Seven Bar Foundation, una organización que ofrece programas de microfinanzas para ayudar a mujeres empresarias.