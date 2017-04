Marcha y protesta del 1 de mayo paralizaría Los Ángeles

Inmigrantes y trabajadores deben darse voz y poder a sí mismo; el camino al reconocimiento de los derechos de sus derechos es cuesta arriba, dicen lideres; los resultados no de dan de la noche a la mañana

El panorama de California y la fuerza de los inmigrantes adquirió respeto a su contribución cuando los mismos trabajadores se dieron voz a sí mismos y el movimiento laboral los organizó para transformar esa relación en la fuerza política que significó, educación, movilización y participación multitudinaria que les llevó a derrotar el sentimiento antiinmigrante del ex gobernador republicano Pete Wilson y su Proposición 187.

Dos décadas después, los ataques directos a la comunidad inmigrante y la clase trabajadora provienen de la misma Casa Blanca, con Donald Trump al frente, y personajes catalogados como racistas como el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions.

Y, diez años después de la histórica marcha de casi un millón de personas en Los Ángeles, cuando se derrotó el infame proyecto de Ley para el control de la inmigración, el antiterrorismo y la protección de las fronteras de 2005 de James Sensenbrenner (HR 4437) y de la posterior fallida búsqueda de reforma migratoria, por vez primera todas las marchas programadas en el llamado “May Day” (Día Internacional de los Trabajadores) habrá un solo mensaje por parte de la Coalición de la Unidad del Día de Mayo de Los Ángeles.

“Habría que recordar que en California todo comenzó con la organización de los conserjes y las recamareras”, recordó María Elena Durazo, vicepresidenta de Derechos Civiles, Diversidad presidente del sindicato UNITE Here Local 11 de Los Ángeles. “En mi experiencia, los trabajadores tienen que ser a defenderse por sí mismos y cómo emprender acciones colectivas, y luego eso se derrama en sus comunidades y en la política”.

La poderosa líder sindicalista señaló que los trabajadores tienen que ser convencidos de que está en su poder lograr los cambios, aun cuando en toda su vida se les dice: “Tú no puedes. Ni siquiera lo intentes. Tus empleadores tienen más dinero y podrían despedirte, así que les hablamos: Está en su poder hacer esto, y lo vamos a hacer paso a paso. Y puedes organizar a tus compañeros de trabajo, paso a paso, uno por uno [hasta ganar]”.

Desde el Valle del Silicon a Las Vegas; de Orlando a San Francisco; de Filadelfia Nueva Orleans; de Los Ángeles a Boston, y de Nueva York a Canadá, el 1 de mayo, UNITE Here movilizará a unos 270,000 trabajadores de aeropuertos y de las ramas del transporte, manufactura, textil y hostelería.

Marcha de más de 100 organizaciones en señal de unidad

“Estamos cuesta arriba”, reconoció Raúl Murillo, miembro de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, quien rechazó la idea de que el pueblo esté cansado e “intoxicado” de tantas marchas en las calles, sin obtener resultados.

“Definitivamente, el camino hacia el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes es largo; no es una carrera de velocidad o de 100 metros, sino un maratón”, dijo. “No sabemos si veremos a luz al final del túnel, porque esa es la oscuridad en este largo peregrinaje”.

Murillo precisó que, aunque podría considerarse que no se ha logrado mucho en favor del pueblo inmigrante, el arma principal que se tiene en la organización en las calles y dar la cara “para decirles que próximamente votaremos en 2018”.

California, muralla de los inmigrantes: CHIRLA

Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las 104 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes expuso que la crítica al por qué no se ha logrado una reforma migratoria es muy válida, y es más compleja, más allá de una simple respuesta de que se culpe al efecto o no de las marchas, aunque ha habido otros logros positivos.

“Nuestro voto ayudó a elegir líderes que están a favor de nuestra comunidad en el estado [de California]”, dijo Cabrera. “Ahora, California es la muralla de defensa de los inmigrantes, y, además, nuestro voto motivó que candidatos lo piensen dos veces antes de hacerle daño a nuestra comunidad, especialmente en zonas “moradas” donde hay republicanos, pero la mitad de la población es latina”.

Estableció que los logros pueden tardar años y exigir que haya resultados de la noche a la mañana no es algo realista.

“Ello indica que nuestro movimiento aún está en desarrollo”, comentó. “Pero las libertades y derechos que nos otorga la Constitución de Estaos Unidos están en peligro bajo esta administración [de Donald Trump] y debemos alzar nuestra voz y unirla a la de otras comunidades y tenemos que poner un esfuerzo gigantesco, aunque en estos momentos pedir una reforma migratoria no sería inteligente”.

“Se requiere boicot nacional”: Javier Rodríguez

Por su parte, Javier Rodríguez, organizador principal de la marcha y protesta de la Coalición Santuario el Valle de San Gabriel, el próximo 1 de mayo, en la ciudad de La Puente, manifestó que los líderes hispanos de inmigrantes “no aprendimos la lección” del divisionismo imperante desde la multitudinaria marcha del 25 de mayo dd2006.

“Vamos [rumbo] al fracaso”, vaticinó. “Para unificarnos de verdad hay que lanzar una potente y contundente marcha y un boicot nacional para forzar la mano de Trump y los republicanos; en 2006 tuvimos seis marchas y luego hicimos el ridículo porque no logramos presionar ni confrontar el desafío al que nos llamaba la historia…Aquel era el momento más claro, la coyuntura estuvo ahí porque teníamos el control, pero el control liberal de la Casa Blanca, del Senado y de la Cámara Baja descarriló todo”.

Bajo el pedido de no ir a trabajar el 1 de mayo, no realizar compras, ventas, no asistir a la escuela, y manifestarse contra redadas, separación e familias, deportaciones y un no al muro fronterizo, Rodríguez informó que la manifestación en La Puente comenzaría a las 11:00 a.m. en Bassett High School, frente a la alcaldía de esa ciudad.

Las marchas en Los Ángeles:

Organizadores de la marcha Resiste Los Ángeles, bajo el lema de “Los derechos no son dados. Son ganados” sostiene que Donald Trump está usando toda la fuerza de su autoridad para atacar a musulmanes, inmigrantes, trabajadores sindicalizados, mujeres, miembros de la comunidad LGBT y ciudades santuario, y hay que responderle y resistir en el espíritu de Martin Luther King, César Chávez y Dolores Huerta.

La marcha #ResistLA (#ResisteLA) tiene como punto de encuentro el Parque MacArthur, a las 11:00 a.m. La parada comienza a las 12:00 del mediodía, a lo largo del bulevar Wilshire, para seguir por las calles Grand, Sexta y Hill hasta concluir en Grand Park. http://weresist.la/sp/

La marcha liderada por la Coalición Derechos Plenos de los Inmigrantes, denominada “Construir Puentes, no Muros”, comienza con la reunión en la histórica intersección de las calles Olympic y Broadway, a las 10:00 a.m., para concluir en Grand Park, frente al edificio del Ayuntamiento de Los Ángeles.