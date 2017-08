Nuevas cámaras de la policía de Fontana graban video y mucho más

FONTANA >> El Departamento de Policía entrará a la vanguardia de la tecnología en aplicación de la ley en el próximo mes, al equipar a los oficiales con las cámaras corporales de vanguardia.

Para el 1 de septiembre, todos los oficiales de patrulla recibirán una de las cámaras, que en realidad son teléfonos inteligentes cargados con software desarrollado por Visual Labs, con sede en Silicon Valley. La compañía se refiere a las cámaras como "computadoras gastadas en el cuerpo", ya que además de poder grabar video, entre otras cosas, pueden grabar audio, transmitir la ubicación de los agentes a sus supervisores y transmitir video en vivo.

"Esto realmente es la vanguardia ...", dijo Alex Popof, CEO de Visual Labs. "El único dispositivo (oficiales) que necesita es el teléfono inteligente. Es en tiempo real y es un dispositivo singular ".

Los 200 smartphones "robustos" de Kyocera - robusto que es un término para el estilo militar - fueron pagados en parte por una subvención del Departamento de Justicia. La subvención de 546,502 dólares se dividió por la mitad entre el Departamento de Policía de Fontana y el Departamento de Policía de San Bernardino. La portavoz de la policía de San Bernardino, Eileen Hards, dijo que implementarán su programa de cámaras para el cuerpo en las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Fontana aprobó fondos para equiparar el dinero de la subvención, que fue de aproximadamente $273,251, dijo el sargento de la policía de Fontana, Kevin Goltara.

La alcalde de Fontana, Acquanetta Warren, dijo que los residentes habían estado sugiriendo las cámaras durante años, y los funcionarios de la ciudad acordaron que eran una buena idea.

"Estoy emocionado porque esta es la tecnología de punta, pero sabes que es un servicio con integridad, aumentará la confianza del público y también protegerá a los oficiales", dijo Warren. "Es una victoria para todos".

Bob Ramsey, jefe de la policía de Fontana, dijo que cree que el programa ayudará a fortalecer las relaciones entre la policía y la comunidad.

"Tenemos la esperanza y el optimismo de que esto traerá a la gente seguridad y un sentido de transparencia que reforzará su confianza en la aplicación de la ley", dijo Ramsey.

El oficial Richard Guerrero, que también es presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Fontana, cree que las cámaras beneficiarán a los oficiales al proporcionar evidencia imparcial cuando se presenten reclamos contra ellos.

La policía de Fontana ha desarrollado una guía de políticas para las cámaras, pero espera que evolucione a medida que los oficiales las usan. Goltara dijo que se anima a todos los oficiales a encender las cámaras durante cualquier contacto con civiles, pero se les da la discreción de dejarlos en situaciones delicadas, como si el oficial estuviera entrevistando a una víctima de un delito sexual o un informante confidencial.

La capitana de Fontana, Ángela Stover, dijo que aunque la tecnología permite a los oficiales de supervisión ver cosas que normalmente no podrían, las cámaras tienen sus "limitaciones".

"La cámara que lleva el cuerpo no refleja necesariamente la experiencia de los oficiales, su estado de ánimo y todos los factores involucrados en un incidente en particular", dijo Stover. "Sin embargo, vamos a utilizar y considerar todas las pruebas disponibles en un incidente en particular."

Las imágenes, que se cargan automáticamente a la nube, serán consideradas "registros de investigación", según la política. El Departamento de Policía cumplirá totalmente con la Ley de Registros Públicos con respecto a la liberación de las imágenes, pero se considera "exenta de revelación" a menos que el jefe lo autorice.

La política también requiere que las imágenes sean auditadas durante la evaluación anual de los oficiales por sus supervisores. La auditoría consistirá en seis muestreos aleatorios para asegurarse de que el oficial está cumpliendo con la política. El programa mismo también será auditado.

"Nuestro programa y nuestra política seguirán evolucionando, usted lo tiene en su etapa de infancia ...", dijo Stover. "Pero entendemos que nuestra política es tan buena como la cultura que creamos como organización para que nuestros oficiales se adhieran a esa política. Queremos que nuestra comunidad nos haga responsables".