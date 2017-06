ICE no escucha pedido de Denver y continuará arrestando a personas en las cortes

Denver.- La alcaldía de Denver confirmó hoy que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) envió esta semana una carta informando que sus agentes continuarán arrestando a personas en las cortes locales, a pesar del reciente pedido de las autoridades locales de terminar con esos operativos.

Claramente anticipando esa respuesta por parte de ICE, Denver aprobó hace dos semanas un nuevo sistema digital para que aquellos que cometan ciertas infracciones a las ordenanzas municipales puedan ahora solucionar esos problemas en línea sin necesidad de ir a la corte.

En abril pasado, el alcalde Michael Hancock, la fiscal Beth McCann y el superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, así como otros altos funcionarios locales, pidieron por escrito a ICE dejar de detener a sospechosos en "lugares sensibles" de la ciudad, como iglesias u otros edificios religiosos, escuelas y hospitales.

No obstante, según las normas actuales, las cortes no son consideradas como "lugares sensibles", revela la carta enviada por Matthew T. Albence, director asociado de ICE, al alcalde Hancock, por lo que ICE seguirá buscando en las cortes a sospechosos con un prontuario criminal, con conductas violentas, o prófugos de la ley.

La presencia de agentes de ICE en esos lugares ha hecho que "muchos inmigrantes tengan ahora miedo de ir a la corte", afirmó Hancock en un vídeo recientemente difundido en inglés y en español por la alcaldía local.

Para revertir esa situación, Denver aprobó una nueva ordenanza municipal que permite que ciertas multas (por ejemplo las infracciones de tránsito) sean pagadas por correo o en línea. Para otras infracciones, siempre relacionadas con leyes locales, incluso es posible declararse culpable o inocente y completar los trámites correspondientes en línea.

Según la información provista por la oficina de la alcaldía de Denver, la nueva ordenanza y las medidas subsecuentes para implementarlas buscan "aliviar la preocupación de muchas personas en nuestra comunidad de inmigrantes" con respecto a presentarse en corte porque "no presentarse en la corte en las fechas que deben hacerlo o no resolver el problema de sus multas de tráfico no es la respuesta y sólo llevará a exacerbar la situación ante la ley".

En ese contexto y en respuesta a la carta de ICE, Jenna Espinoza, portavoz de la alcaldía de Denver, sostuvo en declaraciones preparadas que la agencia federal "necesita encontrar otra manera de hacer cumplir las leyes de inmigración" porque Denver "fundamentalmente está en desacuerdo con el enfoque de las acciones de ICE en y cerca de las cortes".

Anteriormente, el alcalde Hancock enfatizó que Denver "no protegerá a personas violentas ni peligrosas", pero que tampoco "jugará juegos políticos con la seguridad de nuestra comunidad".

Unos 110.000 inmigrantes residen en Denver, según el Buró del Censo.