Muerde Henry Romero a Jozy Altidore durante partido de Copa Oro

Henry Romero le copió el estilo a Luis Suárez, pero no para jugar futbol, sino para las mordidas.

El defensa salvadoreño se enfrascó en un pleito personal con Jozy Altidore, el cual terminó en unas uñas clavadas en el pecho y una mordida en el hombro para el delantero de Estados Unidos.

Todo comenzó con un tiro de esquina en el minuto 58 del encuentro correspondiente a los Cuartos de la Copa Oro, cuando el anfitrión ya ganaba 2-0.

Ambos jugadores comenzaron a empujarse y en cierto momento Romero clavó sus uñas en el pecho del contrario, por lo que éste lo tiró al suelo.

El árbitro llegó al lugar y puso orden entre ambos, sin embargo, la tensión aumentó y, una vez cobrado el tiro de esquina, el salvadoreño mordió la parte posterior del hombro izquierdo de Altidore, quien tras la agresión se tiró al césped. El jugador centroamericano no fue sancionado.

En el Mundial 2014 Suárez mordió a Giorgio Chiellini, se le castigó con cuatro meses sin poder acercarse a las canchas y nueve partidos sin jugar con la Selección uruguaya.

ASÍ LO DIJO

"Un jugador (Henry Romero) se tuvo que ir expulsado esta noche. No vi la acción (de la mordida) al momento, no puedo culpar al árbitro. No creo que los partidos deben ser así. Muchas faltas, tiempo perdido, jugadores cayendo al suelo".

"Bradley y Nagbe jugaron bien. Buenos goles de Omar y Lichaj y no he visto la repetición. Lichaj es un jugador experimentado. Hemos podido ver un gran panorama durante la Copa Oro, si hay algo que saco de provecho es eso".

Bruce Arena, DT de Estados Unidos.