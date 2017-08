Un día de caminata en la naturaleza puede ser fatal, prepárese

Lo que se suponía sería un día de diversión admirando la naturaleza y absorbiendo aire puro se convirtió para Stacy Chávez, residente de Fontana, en una verdadera pesadilla. Chávez, de 24 años de edad, practicaba el excursionismo en la Cascada Azteca, en el condado de San Bernardino, el pasado martes 18 de julio cuando resbaló, y cayó lastimándose el tobillo.

Cuando las autoridades sobrevolaron la escena se percataron de que no había acceso por tierra lo que requirió el rescate aéreo. Una vez asegurada en un arnés de rescate, Chávez fue descendida 100 pies a una zona segura, para después ser trasladada a un hospital local.

Ese mismo día, alrededor de las 4:00 p.m., las autoridades respondieron a una llamada de auxilio, que indicaba que dos excursionistas estaban atrapados en un cañón en la Cascada Bonita, cerca de la comunidad Lytle Creek. Debido al terreno inhóspito, los jóvenes Devin Evans, de 20 años de edad y Christopher Martínez, de 15 años de edad, tuvieron que ser rescatados a través de un helicóptero.

Por fortuna, los jóvenes no sufrieron heridas. Otras personas no han corrido con la misma suerte y han fallecido mientras practican el excursionismo, actividad popular en los meses de verano.

Los incidentes mencionados fueron dos de siete registrados en las montañas del condado de San Bernardino, en lo que va del mes de julio. En un incidente un excursionista sufrió de cansancio extremo ocasionado en parte por su condición de diabético. En otro caso, una mujer se extravió al separarse de su hermano, y en su afán por calmar la sed bebió agua de un riachuelo, lo que ocasiono intensos dolores de estómago. Una tercera víctima sufrió heridas cuando se aventó un clavado al agua desde una piedra, informaron las autoridades.

Ya sea por falta de sentido común, por falta de experiencia, por demostrar valentía o por no obedecer los señalamientos, el número de excursionistas rescatados aumenta en temporada de verano. Para evitar ser víctima, el experto en excursionismo Scott Ammons, de la cadena de tiendas REI, la cual se especializa en ropa y calzado para actividades al aire libre, hizo las siguientes recomendaciones.

Para el excursionista principiante se recomienda buscar un acompañante, escoger una ruta popular y leve, y ataviarse con la ropa y calzado adecuado, dijo Ammons. El excursionista puede visitar la página https://www.hikingproject.com/ para buscar rutas que le acomoden. Además, mientras algunas personas prefieren las botas otras prefieren los tenis, el calzado es al gusto, añadió Ammons.

La hidratación durante el excursionismo es vital, dijo Ammons. Como regla fundamental, se recomienda tomar medio litro de agua por cada hora, pero en realidad depende de la temperatura, intensidad, edad, y tipo de cuerpo, añadió. Así mismo, se recomienda consumir entre 200 y 300 calorías por hora.

“Siempre es buena idea llevar agua y comida extra en caso de que la aventura se alargue”, comentó Ammons, a La Prensa. “También, siempre avísenle a alguien a donde van y con quien van, esa información podría salvarles la vida”.

Entre los errores más comunes que la gente comete está no llevar mapas o algún sistema de localización, no planear la ruta, no llevar suficiente agua y comida, y aventurarse en horas extremas de calor, añadió.

“Si estas desorientado lo mejor es detenerse. Un grave error es continuar caminando. No hay que caer en estado de pánico y en vez deben hacerse lo más visibles posibles”, dijo Ammons. “Se recomienda también llevar consigo una lámpara en caso de caiga la noche”.

Para Vanessa Wiarco, experimentada excursionista que ha conquistado el Half Dome en el parque nacional Yosemite, otro serio error es menospreciar el medioambiente y terreno.

“Cuando le faltas el respeto al terreno, y a tus alrededores, entonces estas en problema. Cuando no usas el sentido común estas en problema. Cuando no obedeces los señalamientos estas en problema. Es muy bonito y una actividad que te da el sentido de la libertad, pero también puede ser muy peligroso”, dijo Wiarco, a quien le tomó más de 12 horas conquistar el Half Dome.

Conforme pase el tiempo, el excursionista obtendrá experiencia y tal vez se aventure a distancias más prolongadas, como Wiarco lo ha hecho desde su juventud. Sea amateur o experto se recomiendan los diez artículos esenciales: compas, lentes oscuros y bloqueador solar, ropa extra, lámpara de mano, botiquín de primeros auxilios, cerillos o encendedor, cuchillo y comida y agua extra.

Localmente existen varios sitios muy concurridos, la mayoría son lugares seguros y visitados por pocas horas. Sin embargo, también existen lugares en donde el excursionista puede aventurarse por varias horas, incluso varios días.

Entre los más populares se encuentran Claremont Loop, Preserva Norte Etiwanda, Preserva South Hills, Santuario San Timoteo, Parque Oakmont, Mt. Rubidoux, Cascada Azteca, y Cascada Bonita, entre otros.