Calendario de eventos del condado de Orange

GARDEN GROVE – El centro para pensionados H. Louis Lake Senior Center presentará gratuitamente la película ‘Deepwater Horizon’ este martes 21 de febrero a las 9:45 am. Para mas información llame al 714.741.5253 con Juan Medina.

Cuando: Martes 21 de febrero a las 9:45 am

Dónde: Garden Grve Community Center A Room. 11300 Stanford Avenue.

Contacto: 714.741.5253/Juan Medina

SANTA ANA – Allied Universal estará contratando personal de seguridad diariamente de 9 am a 3 pm del 13 al 18 de febrero, en su sucursal del condado de Orange. En el evento se contratarán y capacitarán oficiales nuevos de seguridad, supervisores y demás. Los candidatos calificados deberán reunir ciertos requisitos. Para llenar una solicitud visita www.aus.com/ocjobs.

Cuando: Lunes 13 al Sábado 18 de febrero

Dónde: 1815 E. Wilshire Avenue, Suite #909 in Santa Ana

Contacto: www.aus.com/ocjobs / www.AUS.com

GARDEN GROVE – Este 1 de abril la comunidad podrá disfrutar de 2 millas y media de calles libres, en la que se podrá transitar en bicicleta o caminando de 3 a 6 de la tarde. Después de las 6 pm, en la histórica Main Street se llevará a cabo un ‘After party’ hasta las 10 pm. Para detalles del evento visite www.ggopenstreets.com

Cuando: 1 de abril de 3 a 10 pm

Dónde: Historic Main Street

Contacto: 714.741.5200

LOS ANGELES – El conocido programa de televisión ;America’s Got Talent’ realizará audiciones este 11 de febrero en el Convention Center de Los Angeles. Para registrarse vaya a www.AGTAuditions.com.

Cuando: 11 de febrero

Dónde: Los Angeles Convention Center. 1201 S. Figueroa St.

Contacto: www.AGTAuditions.com

BUENA PARK – La biblioteca Buena Park ofrecerá su curso ‘Club de Color Para Adultos’ con la intención de ayudar a las personas a superar el estrés y volver a su lado creativo. Este evento se llevaró a cabo cada primer jueves de cada mes de 2 a 4 pm. Se proporcionaran lápices y marcadores de colores.

Para obtener más información, llame a la biblioteca al 714.826.4100 x125 o visite nuestra sucursal virtual en www.buenaparklibrary.org.

Cuando: Cada primer jueves del mes

Dónde: Buena Park Library. 7150 La Palma Ave.

Contacto: 714.826.4100 x125. www.buenaparklibrary.org

SANTA ANA – OCHBA (Orange County Hispanic Bar Association) invita a las estudiantes graduadas que deseen donar sus vestidos de ‘Prom’, para que las alumnas de la preparatoria puedan realizar su ilusión de tener uno para el baile.

Cuando: Desde ahora hasta antes del 3 de abril

Dónde: The Law Office of Carolina C. Gomez. 2112 East 4th Street, Suite 102 Santa Ana, CA

Contacto: promdress@ochba.org

SANTA ANA – La organización Colectivo Mano Negra ofrece talleres de cerámica para niños y adultos de edades de 4 años en adelante. En el evento ofrecido por el artista Manuel Cortez, los participantes podrán realizar de 2 a 3 piezas por sesión. Los miércoles de 6 a 8 pm y los domingos de 1 a 3 pm, son los días en que se ofrecen los talleres. Para más información llame al 714.616.2460 o al correo electrónico manuel@organictransformation.com.

Cuando: Miércoles de 6 a 8 pm y domingos de 1 a 3 pm

Dónde: Colectivo Mano Negra. 120 S. Broadway St. Santa Ana

Contacto: 714.616.2460 Manuel Cortez

FULLERTON – La Biblioteca de la universidad CSUF (California State University, Fullerton) exhibirá mapas de interés de la historia a lo largo de los siglos XVII y XVIII, en la que muchos creían que California era una isla remota con abundancia de oro, amazonas amantes de la libertad y bestias extrañas, al menos eso es lo que sugieren algunos mapas de la época.

La nueva exposición en la Biblioteca Pollak de Cal State Fullerton ofrece una selección de mapas de la Colección Roy V. Boswell para la Historia de la Cartografía, una de las colecciones especiales de la biblioteca. La exhibición, "California como una isla y mundos que nunca fueron", estará en exhibición del 22 de enero al 29 de marzo en la Galería Salz-Pollak Atrium.

Cuando: Del 22 de enero al 29 de marzo

Dónde: Galería Salz-Pollak Atrium. 800 N State College Blvd, Fullerton, CA 92831

Contacto: Paula Selleck, 657-278-4856, pselleck@fullerton.edu

ANAHEIM – La ciudad invita a las familias todos los sábados y domingos por la mañana, a disfrutar de una excursión de una hora de duración, guiada por naturalistas a través del Oak Canyon, en la que también habrá una demostración de animales en vivo, historia y ecología.

Se recomienda llevar zapatos de punta cerrada, ropa cómoda y agua. Aunque el evento es gratis, se puede donar $5 dólares por familia. Para más detalles visite: http://www.anaheim.net/DocumentCenter/View/3128

Cuando: Sábados y domingos de 10:30 a 11:30 am

Dónde: Oak Canyon Nature Center. 6700 E. Walnut Canyon Rd. Anaheim, CA 92807

Contacto: (714) 998-8380 www.anaheim.net/ocnc