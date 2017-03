Festejan el Día Nacional de la Lectura en Santa Ana

Cada 2 de marzo, ya sea en escuelas o guarderías, estudiantes, bibliotecarios, maestros y, hasta personas famosas, celebran el Día de la Lectura en Estados Unidos, que también coincide con el Día Mundial del Libro.

El día no se eligió al azar. Es un homenaje al nacimiento de Theodor Seuss Geisel, más conocido como el Dr. Seuss.

Si el Dr. Seuss no le suena, sin duda sí le resultará conocido uno de sus cuentos más populares y que ha sido llevado a la gran pantalla: “El 'Grinch' que robó la Navidad”.

Nacido el 2 de marzo en Springfield, Illinois, el Dr. Seuss (1904-1991) fue un caricaturista y escritor, que escribió más de 60 libros, entre ellos el famoso 'Gato Ensombreado' ('The Cat in The Hat') y 'Huevos verdes y Jamón' (’Green Eggs and Ham)’. Aunque no fue un doctor de medicina, se puso la abreviatura de “Dr.” porque su padre siempre quiso que fuese médico.

Especialista en libros infantiles, aunque Seuss nunca tuvo hijos, sus historias estaban generalmente escritas en poesía y en ocasiones empleando conscientemente un número limitado de palabras. Destacan todas por sus imaginativas tramas y personajes simpáticos.

Seuss decidió dar un vuelco a la literatura infantil cuando leyó en 1954 un reportaje en la revista Time que aseguraba que los niños no estaban aprendiendo a leer bien en las escuelas porque los libros eran muy aburridos.

La primera vez que se dedicó un día nacional a la lectura comenzó en el 2 de marzo de 1998, impulsado por la Asociación Nacional de Educación, para motivar a que los estudiantes se interesaran en los libros y en la palabra escrita. Aunque se trata de un día de diversión, también sirve para recordar lo importancia de que todos los estudiantes puedan leer para el tercer grado.

El Día de la Lectura se celebra de muchas maneras.

En la escuela de Monte Vista en la ciudad de Santa Ana, por ejemplo, se realizaron varias actividades relacionadas al tema, pero, además, unos 120 voluntarios ayudaron a plantar un jardín. Cada estudiante recibió una mochila llena de libros.

“Fue un día divertido y a los estudiantes les encantaron las actividades que presentamos”, dijo Corinne Burton, Presidenta de Teacher Created Materials, una casa de materiales escolares con sede en Huntington Beach. Cada año dicha empresa elige una escuela local para poder traer al gato que lleva el alto con sombrero de rayas blancas y coloradas que tanto gusta a los niños.

