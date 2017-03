La explosiva Charo y su Cuchi Cuchi compiten en 'Dancing with the Stars'

Charo, la explosiva cantante, guitarrista y actriz española que conquistó a EE.UU. y su distintiva frase “Cuchi Cuchi”, será parte de la nueva temporada de la serie “Dancing with the Stars”, que comienza hoy por la cadena ABC.

María del Rosario Mercedes Pilar Martínez Molina Baeza, una mujer diminuta de abundante y rubia cabellera y fuerte acento español, conocida simplemente como ‘Charo’, aseguró a Efe que su participación será “un gran reto" para ella.

“Yo nunca he bailado con una pareja, bailo sola como mi corazón lo sienta y la música me llega al alma, no tengo que preocuparme por los movimientos coordinados. Esto es muy nuevo para mí pero es un reto y en la vida si no tomas los retos, eres una cobarde”, dijo la artista, que conquistó el "show business" en las décadas de los 60 y los 70.

La cantante, que debutó en EE.UU. de la mano del director y compositor español Xavier Cugat, que la descubrió en un programa infantil en España y con quien reinó en Las Vegas (se casaron en 1966, y se divorciaron en 1978), tendrá como pareja en el programa al bailarín y coreógrafo Keo Motsepe (de Johannesburgo) con el que conforma el equipo “Cuchi Cuchi”.

“Es un gran bailarín, he tenido mucha suert”, indicó, para agregar que “soy española, soy latina, oigo música y me pongo a bailar sola”, lo que asegura ha sido la parte más difícil de su participación en la serie.

Dice además que de esta experiencia ha aprendido disciplina, al tenerse que acoplar a bailar con pareja, y asegura que será una competencia fuerte al destacar que entre los que participan hay bailarines profesionales y campeones olímpicos.

En la lista de famosos que participan en esta nueva temporada figuran la campeona olímpica de gimnasia Simone Biles y la exestrella de patinaje sobre hielo Nancy Kerrigan, así como el exjugador de fútbol de los Giants Rashad Jennings o el receptor de los Cachorros de Chicago David Ross, el primer pelotero en la serie.

Entre los cantantes y actores que forman también parte de la temporada 24 de “Dancing with the Stars” figura ‘Mr. T’, recordado por la serie de televisión “The A-Team”.

“Es imposible tratar de competir con acróbatas, con profesionales, pero, a ver qué piensa la gente. A principio (de los ensayos con su pareja) cada músculo de mi cuerpo me gritaba '¿Qué estás haciendo conmigo?' pero ya están fuertes y preparados para la guerra”, dijo a Efe con la simpatía que le caracteriza.

“El team Cuchi Cuchi está listo”, dijo al referirse a la frase que se convirtió en su sello distintivo, un “grito de guerra” que popularizó en este país y que le ha acompañado a lo largo de su carrera.

La explosiva artista aseguró que “será muy divertido” porque la idea del programa “es llevar diversión a los que están mirando el programa”.

Charo, que durante el apogeo de su carrera fue invitada a importantes programas de la televisión en este país, desde el de Sammy Davis, Dean Martin, Sonny y Cher, Larry King o más recientemente el de Oprah Winfrey, es también una virtuosa de la guitarra que tuvo como maestro a Andrés Segovia.

Junto a este instrumento, que aprendió a tocar a temprana edad, ha llevado el sabor del flamenco a diversos escenarios y plasmado en discos.

Según aseguró, para ella es importante su cultura, que ha mostrado con orgullo.

“Es lo que somos. Nunca tienes que olvidarte de quién eres. No tengo miedo, hago lo que me dice mi corazón”, dice con firmeza la artista, cuyo disco “Guitar Passion” le valió el premio al álbum Pop Femenino del Año en la Conferencia Internacional de Billboard de Música Latina.

“Lo primero que pedí (para bailar, en Dancing with the Stars) fue un pasodoble”, dijo la cantante, que también ha actuado en series televisivas, así como películas y que mantiene una excelente figura, la que asegura es producto de ejercicios y dietas y no del bisturí.